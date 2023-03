Grand Theft Auto 6: Populärer US-Rapper deutet Mitarbeit an

GTA 6: Gangster-Rapper 50 Cent sorgt mit Tweet für Verwirrung





I will Explain this later, GLG🚦GreenLightGang this shit bigger than POWER trust me. 💣BOOM💨#bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/7SIeFrcD4u



— 50cent (@50cent) March 2, 2023

Während Rockstar Games weiterhin wie gewohnt einen Mantel des Schweigens überlegt, sind andere Akteure, die möglicherweise am neuesten-Teil beteiligt sind, nicht ganz so still. So zum Beispiel US-RapperDer Musiker und TV-Produzent, der bürgerlich Curtis Jackson heißt und in den 2000er-Jahren mit Hits wie "Candy Shop" weltweiten Bekanntheitsgrad erreichte, heizte die Spekulationen um seine Mitarbeit an Rockstars Riesenprojekt kurzerhand selbst an. Auf Twitter postete er ein eher kryptisches Bild, seitdem brodelt die Gerüchteküche.In welcher Form der mittlerweile 47 Jahre alte 50 Cent genau an GTA 6 beteiligt sein könnte, bleibt demzufolge offen. Über die Social Media-Plattformen veröffentlichte er jüngst ein Bild im markanten Stil der Open World-Reihe. Auf diesem prangt der weiß-rosafarbene Schriftzug des vierten Teils, Grand Theft Auto: Vice City, während man im Hintergrund die Silhouette einer Palme erkennen kann.Dazu schreibt Jackson: "Ich erkläre das später" und "Dieser Scheiß ist größer als POWER, vertraut mir". Während der US-Star vor allem für seine musikalischen Erfolge bekannt sein dürfte, führte er seine im Jahre 2005, mit der Autobiografie "Get Rich or Die Tryin'", begonnene Filmkarriere in den letzten Jahren mit der Drama-Serie "Power" fort. In dieser stand er sowohl vor als auch, als Executive Producer, hinter der Kamera. So kommt es, dass sich hinter der Botschaft möglicherweise auch eine Anspielung auf eine kommende Grand Theft Auto-Serie verbergen könnte.Andererseits könnte man aber auch davon ausgehen, dass 50 Cent im kommenden GTA 6 ganz einfach eine Nebenrolle übernimmt und einen der fiktiven Charaktere verkörpert. Eine wirklich Seltenheit würde dies nicht darstellen, fand sich doch zuletzt auchwieder. Und auch in anderen Videospielen sieht man vermehrt bekannte Gesichter. So übernimmt beispielsweise