Grand Theft Auto 6: Weil Rockstar nach "Perfektion strebt" dauert der Release noch eine Weile

GTA 6 und Rockstars "Streben nach Perfektion"

Release bis 2025?

Wann folgt der Release von? Eine Frage, die Publisher Take-Two und Rockstar Games vermutlich täglich gestellt bekommen. Eine Antwort gibt es bislang nicht, auch weil die Entwickler nach demstreben.Dies gab zumindest Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, in einem kürzlichen Interview zu Worte. Dort wollte er natürlich nicht weiter ins Detail gehen, aber lies durchscheinen, dass Großprojekte wie GTA nun mal eben ihre Zeit benötigen.Zelnick, der sich zuletzt auch zu deräußerte, war vor kurzem zu Gast beim Podcast des YouTube-Kanals Aarthi and Sriram. Dort wurde der CEO des Publishers dazu befragt, wie Take-Two die Balance schafft, den Spielern eine neue und lohnenswerte Erfahrung zu liefern, aber gleichzeitig der jeweiligen Franchise treu zu bleiben."Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, der sich Rockstar jedes Mal stellt, wenn es eine neue Version von Grand Theft Auto gibt. Einerseits muss es etwas sein, das man noch nie zuvor gesehen hat, andererseits muss es das Gefühl widerspiegeln, welches wir von Grand Theft Auto gewohnt sind. Das ist eine große Herausforderung für das Team", so Zelnick dazu im Podcast.Die Antwort von Rockstar auf diese Herausforderung, heißt es vom Take-Two-Chef weiter, sei das "Streben nach Perfektion". Solange man das umsetzt, würde man die eigenen Ziele schon erreichen, auch wenn es eben etwas länger dauert.Dieser Perfektionsgedanke ist vermutlich einer der Gründe dafür, warum ein GTA 6 noch nicht am Horizont zu sehen ist. Zwar istbekannt, dass Rockstar Games intensiv am nächsten Open-World-Abenteuer arbeitet, aber eine offizielle Enthüllung gab es bisher nicht.Das könnte sich eventuell bald ändern. Für das Geschäftsjahr 2025, welches vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 läuft, erwartet Take-Two Nettobuchungen in von Höhe von 8 Milliarden US-Dollar und damit signifikant mehr als in den letzten Jahren (via PC Gamer ). Erreicht werden soll das unter anderem mit "bahnbrechenden Spielen", wovon GTA 6 eines sein könnte – und es sicherlich nicht in Frage steht, dass ein Spiel von Rockstar Games zu einer merklichen Umsatzsteigerung führt.Sollte sich Take-Two damit tatsächlich auf das neue Spiel von Rockstar Games beziehen, dann wäre ein Release, relativ betrachtet, gar nicht mehr so weit entfernt. Auch ein bekannter Insider hat zuletzt behauptet, dass