Grand Theft Auto 6: Mysteriöses Shirt in GTA Online entfacht neue Spekulationen

GTA 6: Neues GTA Online-Update bringt rätselhaftes Shirt mit sich – was steckt dahinter?





Now over in your favourite clothes shop in #GTAOnline San Andreas Mercenaries, a GTA V Anniversary Top category... Along with something mysterious that may get some community analysers going.... pic.twitter.com/5TtUdNUcB2



— GTANet (@GTANet) June 13, 2023

Halloween-Event gilt als wahrscheinlicher





More textures similar to the GTA 5 anniversary shirt have been found in the new GTA Online DLC files.



When decoded, they read “CONNECT THE LINES” & “WE ARE WATCHING.” There also other references to UFOs & aliens, so this is likely teasing the upcoming Halloween event. pic.twitter.com/XYPfFGZXBu



— Gaming Detective (@that1detectiv3) June 14, 2023

Es vergeht kaum eine Woche ohne neue Gerüchte und Spekulationen rund um. Doch ein jüngst durchaufgekommenes ist dabei besonders spannend, dreht es sich doch um ein, hinter welchem Fans einen Hinweis auf baldige Infos zum Release des herbeigesehnten sechsten Teils vermuten.Zwar ist das vermeintlich entlarvende Shirt vorerst verschwunden, die Mysterien rund um seine verschlüsselte Nachricht geistern aber auch weiterhin durch das Internet. Auch, wenn es eine gar nicht so abwegige Erklärung zu geben scheint...Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Rockstar das kostenloseoder hinter ein Abo gestellt wurden. Abgesehen davon gab es aber natürlich auch einige frische Inhalte und neben neuen Missionen und einem coolen Karriere-Tracker fanden auch ein paar neue Kleidungsstücke ihren Weg ins Spiel – so auch das mysteriöse T-Shirt, hinter dem sich ein Hinweis aufverbergen soll.Wie GTANet über Twitter erklärt, handelt es sich dabei um ein Shirt, welches unter der Kategorie mit dem Namen „“ zu finden war. Kurioserweise trägt es auch noch den eher wenig aussagekräftigen Namen „“, während auf seiner Front ein paar schwer definierbare Symbole rund um eine Art Alien-Kopf prangen. In einem Karo rund um die Symbole ist ein längerererkennbar, der dank eines Dechiffrier-Tools kurzerhand entschlüsselt werden konnte: „ONEDAYWILLREVEALALL“, zu Deutsch: “Eines Tages wird alles enthüllt“.Nun stellt sich natürlich die Frage, was genau eines Tages eigentlich enthüllt werden soll. Fans rund um den Globus vermuten, dass es sich dabei um einen ausgeklügelten Marketing-Schachzug handeln könnte, der endlich frische Informationen zu GTA 6 und dessen Release anteasern könnte. Nur kurze Zeit nachdem das Shirt größere Aufmerksamkeit erregte, nahm Rockstar es klammheimlich wieder aus den Ingame-Shops – ein weiteres Indiz, oder steckt dahinter nur bloßer Zufall und es gibt eine wesentlich simplere Erklärung?Während man die Aufregung rund um das geheimnisvolle Kleidungsstück wohl nachvollziehen können dürfte, hat Twitter-Nutzer Gaming Detective eine etwas plausiblere Erklärung parat. Er vermutet hinter dem Code keinen Teaser für Grand Theft Auto 6, sondern viel eher einen Hinweis auf einfür GTA Online. Seine Argumentation untermauert er mit den geupdateten Dateien des Spiels, die Referenzen zu UFOs und Aliens bereithalten. Darüber hinaus hätten Dataminer einen kommenden Geisterjäger-Modus in den Files entdeckt, wie auch Kotaku berichtet Zufälligerweise erfolgte dervon GTA Onlineim Oktober – eine weiterer Hinweis darauf, dass zwischen dem Alien-Shirt aus der „Jubiliäums“-Kategorie und dem kuriosen Code eine Verbindung bestehen könnte.Doch wer weiß, vielleicht sitzt man auch hier einem cleveren Marketing-Streich von Rockstar auf und das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Immerhin gab es bereits in der Vergangenheit Fälle, in denen man von frischen Ankündigungen hinsichtlich eines neuen Grand Theft Auto-Teils ausging. Zum Beispiel als US-Rapper, obwohl damit ein völlig anderes Projekt gemeint war…