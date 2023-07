Grand Theft Auto 6: Rockstar-Hacker soll für Prozess "nicht verhandlungsfähig sein"

GTA-Hacker als "nicht verhandlungsfähig" eingestuft

Rockstar schweigt zu GTA 6

Es war eine der großen Nachrichten des letzten Videospieljahres: Einaus, welches bis zu dem Zeitpunkt nicht einmal offiziell angekündigt war. Nun soll der 18-jährige vor Gericht landen, aber ganz so einfach wird das nicht.Als Mitglied der Hackergruppe Lapsus$ soll der damals 17-Jährige für mehrere Hack-Angriffe verantwortlich gewesen sein, bevor er Rockstar Games erpressen wollte. Nun sieht er sich insgesamt zwölf Anklagen wegen Betrug, Computer-Missbrauch und Erpressung ausgesetzt. Allerdings wird er selbst vor Gericht wohl nicht erscheinen können.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde der vermeintliche Hacker Psychiatern vorgeführt, die ihn anschließend als "nicht verhandlungsfähig" für die Anklage eingestuft haben. Im Prozess geht es deshalb jetzt nicht um "schuldig" oder "nicht schuldig", sondern darum, ob er die Taten tatsächlich begangen hat. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, steht noch nicht fest.Laut Reuters habe der junge Mann nicht nur die Daten gestohlen, sondern anschließend über Rockstars internen Slack-Kanal versucht, das Entwicklerstudio zu erpressen. Er habe zudem damit gedroht, den Quellcode des Spiels öffentlich zugänglich zu machen.Zusammen mit dem 18-jährigen ist noch ein weiteres angebliches Mitglied der Lapsus$-Gruppe angeklagt, der jedoch am GTA-Hack nicht beteiligt gewesen sein soll. Der aktuell 17-jährige soll den britischen Mobilfunkanbieter BT gehackt und anschließend erpresst haben. Es ging um eine Summe von vier Millionen US-Dollar, die der Teenager seinerzeit verlangt haben soll., sich aber ansonsten nicht mehr zu dem Fall geäußert. Generell hält sich das Studio wie aus der Vergangenheit gewohnt mit Infos zu seinem nächsten Projekt zurück. Offiziell sind die Arbeiten an GTA 6 natürlich längst bestätigt, aber eine Ankündigung des Open-World-Spiels gab es bisher nicht.Möglicherweise könnte sich das noch in diesem Jahr ändern. Laut einem Insider sollwerden. Sollte dem tatsächlich so sein, dann wäre eine Enthüllung in den nächsten Monaten durchaus vorstellbar. Allerdings strebt Rockstar Games laut Publisher 2K nach Perfektion,