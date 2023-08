Grand Theft Auto 6: Release bis März 2025 geplant? Take-Two deutet baldige Rekordwerte an

GTA 6: Release bis März 2025 vorstellbar



Sollte Strauss-Zelnick tatsächlich darauf anspielen, dann würde der Nachfolger von GTA 5 voraussichtlich bis spätestens März 2025 erscheinen. Kein allzu unrealistischer Termin, bedenkt man, dass Rockstar Games bereits seit vielen Jahren an GTA 6 arbeitet und auch Insider zuletzt vermuteten, dass eine Veröffentlichung für Ende 2024 in Planung sei



Wann ist mit einer Ankündigung zu rechnen? Nehmen wir einmal an, dass tatsächlich die Planung von Rockstar Games und Take-Two derzeit so aussieht, dann stellt sich die Frage: Wann wird denn GTA 6 offiziell angekündigt? Zwar wissen wir spätestens seit dem riesigen Leak von 2022



Diese könnte aber schon relativ bald erfolgen, sofern tatsächlich der Release für Ende 2024 oder Anfang 2025 in Betracht gezogen wird. Spekuliert wird schon seit längerem, dass Rockstar Games eventuell den zehnjährigen Geburtstag von GTA 5 als Anlass nutzt, um über die eigenen Social-Media-Kanäle den Nachfolger zu präsentieren. Das wäre dann am 17. September 2023 der Fall.



Warum übrigens die Entwicklung von GTA 6 so lange dauert, hat Take-Two in der Vergangenheit verraten: Die Entwickler würden schlicht nach Perfektion streben Sollte Strauss-Zelnick tatsächlich darauf anspielen, dann würde der Nachfolger von GTA 5 voraussichtlichMärz 2025 erscheinen. Kein allzu unrealistischer Termin, bedenkt man, dass Rockstar Games bereits seit vielen Jahren an GTA 6 arbeitet und auch Insider zuletzt vermuteten, dass, um das lukrative Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.Nehmen wir einmal an, dass tatsächlich die Planung von Rockstar Games und Take-Two derzeit so aussieht, dann stellt sich die Frage: Wann wird denn GTA 6 offiziell angekündigt? Zwar wissen wir, dass an dem Open-World-Spiel gearbeitet wird, aber eine richtige Enthüllung hat es bislang nicht gegeben.Diese könnte aber schon relativ bald erfolgen, sofern tatsächlich der Release für Ende 2024 oder Anfang 2025 in Betracht gezogen wird. Spekuliert wird schon seit längerem, dass Rockstar Games eventuell den zehnjährigen Geburtstag von GTA 5 als Anlass nutzt, um über die eigenen Social-Media-Kanäle den Nachfolger zu präsentieren. Das wäre dann am 17. September 2023 der Fall.Warum übrigens die Entwicklung von GTA 6 so lange dauert, hat Take-Two in der Vergangenheit verraten:

Es ist eine der wohl brennendsten Fragen bei zahllosen Spielern: Was ist eigentlich mit? Offiziell gibt es immer noch keine Ankündigung, aber Publisher Take-Two deutet möglicherweise an, dass einin nicht mehr allzu ferner Zukunft erfolgt.Dies geht zumindest erneut aus den Worten von CEO Strauss-Zelnick hervor, der für das nächste Geschäftsjahr des Unternehmens Rekordwerte in Aussicht stellt. Während das jetzige Fiskaljahr 2024 nach Plan verläuft und man zwischen 5,45 und 5,55 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet, soll es für 2025 einen enormen Anstieg geben – vielleicht wegen derIn die Karten ließ sich Strauss-Zelnick, wie VGC berichtet , anlässlich der Vorstellung der neuen Zahlen nicht schauen. Während sichundweiterhin hervorragend verkaufen und natürlich auch diesehr profitabel ist, bereitet man sich beim Publisher offenbar in erster Linie auf das Geschäftsjahr 2025 vor und erwartet einen beachtlichen Anstieg."Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unser Unternehmen für einen signifikanten Wendepunkt im Geschäftsjahr 2025 positionieren, der unserer Meinung nachbei der operativen Leistung beinhalten wird", so Strauss-Zelnick. Was er damit genau meint, lässt der Take-Two-Chef völlig offen, wobei die Vermutung GTA 6 nahe liegt. Schließlich haben Neuveröffentlichungen von Rockstar Games bereits in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass die Umsatzzahlen des Publishers in die Höhe schossen.