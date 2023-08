Grand Theft Auto 6: Rockstar Games kauft die Entwickler von FiveM und RedM

GTA: Roleplaying gehört nun fest zum Rockstar-Kosmos





undverkaufen sich immer noch wie geschnitten Brot und sind auch bei den Spielerzahlen unfassbar populär. Mit einer der Gründe: Die über die Jahre stark gewachsene, die sich mit externen Tools eine eigene Welt aufgebaut haben.Dies ist auch Rockstar Games nicht entgangen, weshalb man die Entwickler der beiden mächtigen Community- und Server-Toolsundübernommen hat., das Team hinter den Modifkationen, gehört nun fest zum GTA-Entwickler und das könnte spannende Implikationen fürhaben."In den letzten Jahren haben wir mit großer Begeisterung beobachtet, wie die kreative Community von Rockstar neue Wege gefunden hat, um die Möglichkeiten von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 zu erweitern, insbesondere durch die Erstellung von speziellen Rollenspielservern", heißt es von Rockstar Games in einer speziellen Pressemitteilung . Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, Cfx.re komplett zu übernehmen und den Team mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen.Was das genau für die Zukunft von FiveM und RedM bedeutet, geht aus der Meldung nicht hervor. Was Rockstar Games aber vermittelt: Roleplaying gehört definitiv zu den Zukunftsplänen des Unternehmens und man will diese Spielergruppe, die auch stark auf Twitch.tv vertreten ist, auf jeden Fall weiter bedienen. Gut möglich, dass das Team von Cfx.re nicht nur die bestehenden Projekte weiter managen soll, sondern auch schon für GTA 6 an Bord geholt wird.Offiziell gibt es zwar noch keine Details zum Nachfolger von GTA 5, aber es dürfte als nahezu sicher gelten, dass Rockstar Games den Online-Part ebenso fortsetzen und ausbauen wird. Mit dem Wissen der jüngsten Übernahme könnte es sein, dass man den RP-Part von Anfang an miteinbezieht oder gar von Haus aus eigene dedizierte Server anbieten wird, in denen sich Fans ausleben können.Zuletzt hieß es übrigens, dass. Zumindest hat der Take-Two-Chef Strauss Zelnick ein weiteres Mal ein paar Andeutungen gemacht.