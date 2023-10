Grand Theft Auto 6: Wasserphysik, Wettereffekte, Fahrzeugschäden - Grafik realistisch wie nie

Grand Theft Auto 6: Wasserphysik in Echtzeit dank RAGE-Engine Version 9

Grand Theft Auto 6: Spürbare Licht- und Wettereffekte

Nach mehreren Monaten der Recherche hat das französische Rockstar Mag‘ einige interessante Einblicke bezüglich der technischen Fortschritte bekommen, die die Spieler voraussichtlich inerwarten können.Während es zum Entwicklungsstand und potenziellem Release-Zeitraum weiterhin keine Updates gibt, dürften die Informationen zum heiß erwarteten nächsten Spiel des Studios Rockstar Games die Vorfreude dagegen weiter schüren. Besonders, denn in dieser Hinsicht soll GTA 6 ein ganz neues Level erreichen.Mit der hauseigenen und ständig weiter entwickelten Engine RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) könnten in Grand Theft Auto 6 eine werden . Bereits für die letzten Rockstar-Spiele wurde die Engine auf eine neue Version gebracht: RAGE 8 fürund zuvor RAGE 7 für. Mit Version 9 wird ein weiterer großer Schritt gegangen; der grafische Unterschied zwischen Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto 6 soll noch größer sein als zwischen Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2.Unter anderem werden Verbesserungen in der Spielphysik, Rendering und Tageszeitablauf vorgenommen. Ein wichtiger Punkt, der in Spielen mit realistischer Grafik traditionell schwierig umzusetzen ist, ist die Darstellung von Wasser. Dieses wirdwerden können, wofür bei Rockstar Games eigens eine Unterabteilung gegründet wurde. Hier forschten Ingenieure aus den Bereichen Programmierung, Physiksimulation und Mathematik an der optimalen Darstellung von Wasser in einem Open-World-Game.Das lässt den Schluss zu, dasswird. In der Community rumort es schon länger, dass die Story von Grand Theft Auto 6 in(dem GTA-Pendant zu Miami) stattfinden soll. Rockstar Mag‘ mutmaßt, dass demnach auch neue Wasseraktivitäten wie Surfen in dem Spiel möglich sein könnten.Eine weitere Optimierung der Physik kommt bei Schäden am Fahrzeug zum Tragen. Da diese mit mehr Polygonen dargestellt werden können, ist es auch möglich, Dellen, Schrammen undwiederzugeben. Die Schäden könnten damit auch einen präziseren Effekt auf die Dynamik haben.Erstmals kommt in einem GTA-Titel das Physics-Based Rendering (PBR) zum Tragen, dasdurch Reflexionen auf Oberflächen ermöglicht. Darauf basierend werden Texturen abhängig von den Lichtverhältnissen gerendert. Das Ergebnis dieser Technik war bereits in Red Dead Redemption 2 zu bewundern; es wird jedoch interessant sein, diese Möglichkeiten in einer großstädtischen Umgebung zu erleben.Auch das Wetter soll einen spürbaren Einfluss auf die Spielumgebung haben:, bei kräftigem Regen ist euer Fahrzeug schwerer zu lenken, Sonnenauf- und -untergang können so intensiv und realitätsnah wie nie dargestellt werden.All diese Innovationen und technischen Fortschritte befinden sich noch in der Entwicklungsphase und es gibt keine offizielle Bestätigung vonseiten Rockstar Games, in welchem Umfang sie schließlich ins Spiel einfließen können. Dass das nächste GTA mit demsetzen kann, scheint jedoch sicher. Und auch in puncto Rollenspiel soll Grand Theft Auto 6 wohl keine Wünsche offen lassen, wievermuten lässt.