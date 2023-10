Grand Theft Auto 6: Spieler vermuten Ankündigung des Release im Oktober

–

GTA 6: Hoffende Fans stellen Theorien auf





24th of October is a HIGH chance to expect a teaser of Grand Theft Auto VI.



Hear me out:

Remember the T-shirt that was added in GTA5 on the 10 year anniversary that said: ‘Rockstar says relax’? Well, this is a reference to the song ‘Relax’ by Frankie Goes to Hollywood, that was… pic.twitter.com/1Dc75PyzHF



— GTA 6 Central (@GTA6_Central) October 23, 2023

Fans von Grand Theft Auto hatten große Erwartungen an den gestrigen Tagsie hofften darauf, dass Rockstar Games den Release-Termin vonankündigt. Einige hatten den 24. Oktober aus verschiedenen Gründen dafür im Verdacht und sind jetzt enttäuscht, während andere sich darüber lustig machen.Zwischen all den, die über einen Release oder Trailer von GTA 6 kursieren, platzte gestern der offenbar beliebteste Traum. Denn die Fortsetzung der populären Action-Reihe bleibt zwar weiterhin bestätigt, aber ohne Termin und Video. Als Rockstar dann in einem Tweet einen Skin fürbekanntgab, reagierten GTA-Fans darauf negativ.Vonist bisher bekannt, dass GTA 6 in Entwicklung ist, doch viel mehr hat Rockstar Games noch nicht verraten.und hatten für Aufruhr gesorgt. Spieler, die eine Ankündigung kaum noch abwarten können, fragen sich also: Wann kommt GTA 6?Dazu gibt es nun, an die sich Spieler klammern. Das Internet ist voll davon und es lässt sich kaum unterscheiden, wer nun wirklich verzweifelt auf neue Infos hofft und wer sich einen Witz daraus macht, die Gerüchteküche zum eigenen Vergnügen weiter anzukurbeln. Fans werden investigativ und vergleichen, wovon offenbar viele im Oktober stattfanden. Manche klammern sich anscheinend an bestimmte Mondphasen, wie PCGamer berichtete, andere haben folgende Vermutung:Für wie viele Leute die Spekulationen über den 24. Oktober wirklich relevant waren, ist im Subreddit von GTA 6 zu sehen. Zwischen Memes, Gelächter und verzweifelter Wut sieht man dort aber auch. Der Investor-Call von Rockstar Games findet am 8. November statt, weshalb Hungrige ihre Erwartung jetzt ein paar Tage nach hinten verschieben. Sie glauben daran, dass es doch noch klappen könnte und sie bald gebannt auf den Bildschirm starren können, während vor ihnen der Trailer zu GTA 6 läuft.Was stimmt und was nicht, weiß letztendlich nur Rockstar Games selbst. Für den Release des neuen GTA-Teils gibt es weiterhin. Während Fans wild spekulieren, gibt das französische Rockstar Mag ein paarpreis, die ihr hier nachlesen könnt.