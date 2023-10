Grand Theft Auto 6: Ex-Entwickler äußert Wünsche - Rockstar soll die Open World kleiner machen

GTA 6: Ex-Entwickler wünscht sich kompaktere Map

Ein ehemaliger Entwickler beiteilt seine Hoffnungen und Wünsche für. Besonders was die Karte betrifft, hat er klare Vorstellungen, was der nächste Teil von Grand Theft Auto besser machen könnte als sein Vorgänger.Tony Gowland, der vor einigen Jahren anundmitwirkte, fiebert auf den kommenden Teil als Fan hin, da er nicht mehr bei Rockstar arbeitet. Auch er hat keine speziellen Infos zum Release, doch aufgrund seiner Erfahrung weiß er, was dem Spiel und dessenguttäte.Im Interview mit PCGamesN teilt Tony Gowland seine Aufregung bezüglich GTA 6. Die Ankündigung steht bevor, doch mehr als wilde Fan-Theorien und blank liegende Nerven gibt es aktuell nicht. Spieler könnten sich möglicherweise erneut inund somit in den 1980er Jahren wiederfinden. Auch an diesem Teil hatte der Entwickler mitgewirkt und hofft, dass Rockstar die Karte des Open-World-Games wieder, da sie für seine Einschätzung in den letzten Teilen der Reihe zu groß war: „Ich denke, eine kleinere, aber dichter bepackte Location würde die Navigation zurückbringen, die ich am Original geliebt habe“.In GTA 5 kommt es teilweise vor, dass man in der Spielwelt weite Strecken zurücklegt und lange im Auto oder auf dem Motorrad sitzt, bis man am Zielort ankommt. Obwohl Rockstar meistens interessante Orte liefert, die man durchquert, kann es passieren, dass Spieler auf dem Weg nichts zu sehen bekommen. Deshalb wäre eine, wie sie sich der Ex-Entwickler wünscht, durchaus vorteilhaft.Auch er selbst gibt an, lediglich diegesehen zu haben. „Aber ich habe schnell aufgehört, das anzuschauen. Ich fand es furchtbar für das Team, dass ihre harte Arbeit in einem so unfertigen Zustand gezeigt wurde“, so Gowland. Mehr als die spekulierende Community, die die Gerüchteküche fleißig am Brodeln hält, wisse auch er nicht.Informationshungrige Fans hatten auf eine, woraufhin sich bittere Enttäuschung einstellte. Denn es gibtfür den kommenden GTA-Teil.erfuhr man ein paar neue Details.