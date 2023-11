Grand Theft Auto 6: Erster Trailer kommt Anfang Dezember, wie Rockstar Games bestätigt

GTA 6: Ankündigung diese Woche, aber noch ohne Trailer





We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser



— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

Gerüchte um Release

Auf echte Neuigkeiten zuwarten Fans schon eine halbe Ewigkeit, aber bald gibt es etwas handfestes: Rockstar Games bestätigt, dass es Anfang Dezember den ersten Trailer zum neuen GTA-Spiele geben wird.Nicht wenige Spieler hatten gehofft, dass das britische Entwicklerstudio, aber daraus wurde bekanntlich nichts. Nun folgt im Dezember die heißersehnte Enthüllung, wie zuerst der Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtete, ehe Rockstar Games die Meldung bestätigte.Nachdem Jason Schreier in seinem Bericht schon schrieb, dass Rockstar Games denfür Dezember plant, folgte alsbald die Bestätigung des britischen Entwicklerstudios. In einer kurzen Mitteilung wendet sich Sam Houser, einer der Gründer von Rockstar Games, an die Community und bedankt sich für die jahrelange Treue. Am Ende dann die heißersehnte Nachricht: Den ersten Trailer zu GTA 6 wird es definitiv im Dezember geben.Natürlich: Rein technisch gesehen ist GTA 6 schon seit längerem bestätigt, aber eine offizielle Ankündigung in Form eines Trailers hat es bislang nicht gegeben. Wie jedoch zuvor von Schreier berichtet, ist die jetzige Nachricht eine rein formelle. Wirkliche Details werden sich erst im Dezember zeigen, wenn tatsächlich ein erster Trailer online geht.Das bleibt offen.Eine Möglichkeit wären gewiss die, die bei uns in der Nacht vom 7. zum 8. Dezember 2023 stattfinden. Bei der von Geoff Keighley produzierten Veranstaltung werden bekanntlich nicht nur Preise verliehen, sondern auch regelmäßig neue Spiele angekündigt. Andererseits ist es ebenso gut möglich, dass Rockstar Games in der Tradition vonundden Trailer in Eigenregie veröffentlicht.Ob es bei der Ankündigung oder im Rahmen des Trailers erste Worte zu einemgibt, bleibt derweil abzuwarten. Als wahrscheinlich gilt innerhalb der Gerüchteküche, dass, sofern alles nach Plan verläuft. Bestätigt ist das bislang allerdings nicht., dass man für das Geschäftsjahr 2025, welches vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 läuft, absoluteerwartet. Mit einem GTA 6 im Rücken wäre das auf jeden Fall möglich.