Grand Theft Auto 6: Wird angeblich in dieser Woche offiziell angekündigt

GTA 6: Ankündigung diese Woche, aber noch ohne Trailer





BREAKING: Rockstar plans to announce Grand Theft Auto VI as early as this week and will release a trailer in December, sources tell Bloomberg News. The most anticipated video game on the planet will soon be revealed: https://t.co/JhSnCSU6tV pic.twitter.com/DKAWLlqpmR



— Jason Schreier (@jasonschreier) November 8, 2023

Gerüchte um Release

Auf echte Neuigkeiten zuwarten Fans schon eine halbe Ewigkeit, aber womöglich gibt es bald etwas handfestes: Laut aktuellen Gerüchten soll noch in dieser Woche diedes neuen-Spiels folgen.Nicht wenige Spieler hatten gehofft, dass das britische Entwicklerstudio, aber daraus wurde bekanntlich nichts. Nun könntedie heißersehnte Nachricht folgen, wie ein in der Regel gut vernetzter Spiele-Journalist in Erfahrung gebracht haben möchte.Natürlich: Rein technisch gesehen ist GTA 6 schon seit längerem bestätigt, aber eine offizielle Ankündigung hat es bislang nicht gegeben. Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier wird sich das aber noch in dieser Woche ändern und beruft sich dafür auf Quellen, die mit den Plänen von Rockstar Games vertraut sein sollen.Allerdings wird es sich dabei gemäß Schreier nur um einehandeln, die offenbar noch keine weiteren Details enthalten wird. Auch einist nicht vorgesehen. Dieser soll erst, wenn Rockstar Games sein 25-jähriges Jubiläum feiert, folgen. Ein exaktes Datum wird im Bericht allerdings nicht erwähnt.Eine Möglichkeit wären gewiss die, die bei uns in der Nacht vom 7. zum 8. Dezember 2023 stattfinden. Bei der von Geoff Keighley produzierten Veranstaltung werden bekanntlich nicht nur Preise verliehen, sondern auch regelmäßig neue Spiele angekündigt. Andererseits ist es ebenso gut möglich, dass Rockstar Games in der Tradition vonundden Trailer in Eigenregie veröffentlicht.Ob es bei der Ankündigung oder im Rahmen des Trailers erste Worte zu einemgibt, bleibt derweil abzuwarten. Als wahrscheinlich gilt innerhalb der Gerüchteküche, dass, sofern alles nach Plan verläuft. Bestätigt ist das bislang allerdings nicht., dass man für das Geschäftsjahr 2025, welches vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 läuft, absoluteerwartet. Mit einem GTA 6 im Rücken wäre das auf jeden Fall möglich.