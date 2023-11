Grand Theft Auto 6: Release ist trotz eines möglichen Streiks nicht in Gefahr laut Take-Two

GTA 6: Möglicher Streik ist keine Bedrohung für Take-Two

Entscheidung über Streik noch nicht getroffen

Ende September beschlossen zahlreiche, dass sie unter bestimmten Umständen in dentreten, wodurch es möglicherweise zu Verschiebungen kommen könnte.wird davon aber nicht betroffen sein, wie Publisher Take-Two versichert.Die in den USA ansässige Gewerkschaft, also die Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, konnte sichhinsichtlich eines eventuellen Streiks sichern. Sollte sich die Organisation am Ende nicht mit den zahlreichen Publishern einigen können, dann droht eine Arbeitsniederlegung. Im Falle von GTA 6 soll das aberhaben.Nachdem sich Rockstar Games vor kurzem zu Wort meldete und bestätigte, dass, ist der Hype rund um das kommende Projekt des britischen Entwicklerstudios sehr groß. Auch dievon Publisher Take-Two erhoffen sich natürlich so einiges von diesem Projekt, weshalb gleichzeitig die Sorge herrscht: Was passiert, wenn es seitens der Synchronsprecher tatsächlich zu einem Streik kommt?Laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick, so berichtet es videogameschronicle , muss man keine Angst haben. Zum einen ist er zuversichtlich, dass man in den Verhandlungen mit der SAG-AFTRA eineerzielen wird. "Wir sind optimistisch, wir schätzen all unsere talentierten Angestellten sehr, wir schätzen ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen und wir freuen uns darauf, eine Vereinbarung zu erzielen, die für alle von Vorteil sein wird", heißt es von Zelnick.Sollte das Ergebnis am Ende allerdings negativ ausfallen, dann gehen nicht sofort die Alarmglocken los. Take-Two sei, so der CEO des Videospiel-Publishers auf die Frage, ob sich durch einen möglichen Streik dieverlangsamen könnte.Ob es überhaupt zu einem großflächigen Streik seitens der Synchronsprecher und Motion-Capture-Darsteller kommt, ist derzeit noch nicht geklärt. Aktuell verhandelt die SAG-AFTRA weiterhin mit den verschiedenen Publishern, darunter Take-Two, Activision und Electronic Arts, über. Letzteres umfasst eine höhere Bezahlung sowie vertraglich festgelegte Pausen.Ein großer Knackpunkt ist außerdem die. Immerhin wird befürchtet, dass Publisher und Entwickler zukünftig stärker auf eine Künstliche Intelligenz setzen, um beispielsweise bei der Vertonung von Charakteren jede Menge Geld zu sparen.Sollten die Verhandlungen scheitern, dann droht der Videospielbranche ein ähnliches Schicksal wie zuletzt Hollywood, in der es ebenso zu einem großen Streik gekommen ist. Es wäre nicht das erste Mal, denn