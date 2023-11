Grand Theft Auto 6: Take Two will eventuell eine KI für die Dialoge nutzen

GTA 6: Take Two spricht über KI-Dialoge

Nach den Aussagen des CEOS von Take Two Strauss Zelnick werden Vermutungen laut: Für die Dialoge im heiß erwartetenkönnten KI-generierte Dialoge verwendet werden, heißt es. Fürs erste spricht er lediglich über die Chancen, die dadurch entstehen und das Spiel möglicherweise verbessern.Auf dem Paley Intecrnational Council Summit redet Zelnick über das Potential einer. Ihm zufolge könnte der Aufstieg dieser Technologien das nächste GTA noch besser und erfolgreicher machen.Besonders im Hinblick auf Dialoge mit NPCs sieht Zelnick einen Vorteil von KI in GTA 6. Seiner Meinung nach würden die generierten Texteund so mehr Vielfalt liefern als ein paar handgeschriebene Dialoge. Dadurch könnten „alle NPCs interessant und unterhaltsam“ werden, so der CEO. Derzeit hält er sie für weniger spektakulär.Diese Aussagen tätigte er jedoch nicht, weil das neue GTA 6 mit Sicherheit KI beinhalten wird, sondern, weil er im Interview nach dem Potential von KI in der Videospielbranche gefragt wurde, wie Inverse berichtet. Zelnick zeigte sich optimistisch bezüglich der Technologie, gab allerdings zu, dass es „vielleicht besser [sei], aber nicht schneller und billiger“.Doch die Investition könne sich lohnen, betont er. Ob das kommende GTA ein genauso großer Erfolg wird wie der Vorgängerund genauso viel Geld einspielt, weiß Take Two aktuell noch nicht. Doch fraglos gehört es zu den kommenden Games, die weltweit am meisten erwartet werden.Ob in GTA 6 am Ende wirklich eine KI zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Diebrodelt permanent und Fans lesen eine Menge zwischen den Zeilen. Sicher ist aktuell erstmal die, mehr Infos dazu findet ihr hier.