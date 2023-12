GTA 6: Release, Setting, Plattformen und Gameplay - alle Infos in der Übersicht

Update 10.12.: Wir haben den Artikel überarbeitet & um neue Infos ergänzt.

GTA 6 Release: Wann erscheint das Spiel?

GTA 6 Plattformen: Worauf wird das Spiel erscheinen?

Wo und wann spielt GTA 6?

Protagonisten: Wen wird man in GTA 6 spielen?

Grafik: Wie schick wird GTA 6 werden?

Multiplayer: Was ist mit GTA 6 Online?

Gameplay: Welche Neuerungen soll es mit GTA 6 geben?

Man kann sich neuerdings auf den Boden werfen, um über den Boden zu robben.

Die Polizei agiert offenbar taktischer und merkt sich, in welches Fahrzeug ihr einsteigt, wodurch das Abschütteln möglicherweise schwieriger sein wird.

Spannend: In den Debug-Optionen war auch eine Option für das Reiten von Tieren. Gut möglich, dass man für GTA 6 diese Funktion aus Red Dead Redemption 2 übernimmt.

Rückkehr von Rollenspiel-Attributen: Essen, Trinken, Müdigkeit usw. waren im Leak bereits sichtbar. Ob es so umfangreich wird, wie einst in San Andreas

Darauf haben so viele Spieler gewartet: Es kommt ein. Nach jahrelangen Gerüchten und Spekulationen hat Rockstar Gamesganz offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt. Passend dazu, fassen wir für euch diezum nächsten Open-World-Ausflug zusammen.Schließlich haben die Entwickler mit dem ersten Video nicht nur den Namen des nächsten Serienteils bestätigt, sondern darüber hinaus noch die eine oder andere Info direkt oder indirekt. Wir werden den Artikel zudem fortlaufend aktualisieren, um euch immer mit den neusten Informationen zu versorgen.Die wichtigste Info verrät der erste Trailer ganz zum Schluss:Einen konkreten Termin gibt es aktuell noch nicht. Allerdings könnte es sein, dass Rockstars jüngstes Videospiel nicht erst zum Herbst- oder Wintergeschäft erscheinen wird.hieß es, dass man für das Geschäftsjahr 2025 einen enormen Anstieg bei den Umsatzzahlen erwartet. Man spricht sogar von, welche vermutlich durch einen Release von GTA 6 erreicht werden sollen. Sollte an diesem Plan festgehalten werden, lässt sich ein Veröffentlichungstermin eingrenzen.Das Finanzjahr 2025 läuft nämlich bei Take-Two vom, sprich GTA 6 könnte eventuell schon in dieser Zeit erscheinen. Allerdings ist das bisher nur Spekulation.GTA 6 wird 2025 vorerst nur für dieunderscheinen., allerdings ist eine Veröffentlichung auf dieser Plattform dennoch realistisch, wenn auch erst zu einem späteren Zeitpunkt.Bereits in der Vergangenheit haben die Entwickler dies so gehandhabt.erschien beispielsweise bereits 2013 für die PlayStation 3 und Xbox 360, während die PC-Version erst anderthalb Jahre später folgte. Auch beimussten sich Maus- und Tastatur-Nutzer gut ein Jahr lang in Geduld üben.Beim Setting gibt es derweil kein so großes Fragezeichen mehr: GTA 6 wird erneut in einerspielen, besser bekannt als. Genau genommen wird nicht nur die Stadt bereisbar sein, sondern ihr dürft auch das Umland des an Florida angelehnten Bundesstaatauf eigene Faust erkunden.In welchem Jahr genau GTA 6 derweil spielt, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass es ein Gegenwartsszenario ist und man nicht mehr in den 80ern unterwegs ist, wie einst bei. Die im ersten Trailer oft vorkommenden Social-Media-Einblendungen deuten aber darauf hin, dass GTA 6 in denangesiedelt ist.Bishat man in den Rockstar-Spielen immer nur einen klaren Protagonisten gehabt. Dann kam GTA 5 und mit ihm die wohl größte Neuerung, dass es gleich drei spielbare Helden gab, zwischen denen man außerhalb von Missionen beliebig hin- und herwechseln durfte. GTA 6 bleibt diesem, ändert aber die Anzahl.Im Mittelpunkt steht die, die auch mehrmals im Trailer zu sehen ist und, sich ganz der Serientradition bewusst, natürlich kein Unschuldsengel ist. Begleitet wird sie, sowohl im Video als auch auf den veröffentlichten Artwork, von einem Freund, zu dem sie eine innige Beziehung pflegt. Sein Name wird im Video nicht erwähnt, aber laut früheren Leaks soll es sich dabei umhandeln.Angeblich wird manim Laufe der Handlung, die sich an den Geschichten des berühmt-berüchtigen Verbrecherduos Bonnie und Clyde orientieren soll, spielen. Bestätigt ist das bislang aber nicht.Ob nun GTA 5 oderin der jüngeren Zeit: In Sachen Technik war Rockstar Games immer ganz vorne mit dabei, insbesondere wenn es um das Themageht. Dementsprechend hoch fallen die Erwartungen an GTA 6 aus, welches von Beginn an für die aktuell Konsolengeneration von Sony und Microsoft erscheint.Zum Einsatz kommt bei GTA 6 erneut die von Rockstar Games eigenentwickelte, die seitgenutzt und regelmäßig erweitert wird. Die Verbesserungen der aktuellen Iteration sind im Trailer bereits erkennbar: Dieaus, es sind deutlich größere Menschengruppen abgebildet und es gibt viel mehr Details. Insbesondere Haare und Feinheiten in den Gesichtern wirken um einiges schicker dargestellt als es noch in Red Dead Redemption 2 der Fall gewesen ist.soll zudem die Darstellung und Simulation von Wasser deutlich realistischer ausfallen. Anhand des ersten Trailers lässt sich das aber noch nicht final beurteilen.Trotz des riesigen Erfolgs von, spielt der im ersten Trailer von GTA 6 noch gar keine Rolle. Nicht einmal in der Pressemitteilung wird erwähnt, ob es überhaupt einen Mehrspieler-Modus geben wird.Wir halten es allerdings für sehr unwahrscheinlich, dass GTA 6 ganz ohne Online-Komponente auskommen wird. Vermutlich hebt sich Rockstar Games diese Enthüllung für ein späteres Video auf. Die Macher der ModifikationenWährend Infos zurselbst auf Seiten von möglichen Insidern sehr rar gesät sind, gibt es beim Gameplay deutlich mehr vermeintliche Hinweise. Die stammen hauptsächlich, wodurch sie realistisch erscheinen, aber nicht zwingend in Stein gemeißelt sind. Immerhin kann sich im Laufe der Entwicklung so einiges ändern.Gemäß des Leaks werdet ihr in GTA 6bei euch am Körper haben, wie ihr es aus den Vorgängern gewohnt seid. Stattdessen soll sich Rockstar Games an Red Dead Redemption 2 orientieren, wodurch ihr nur noch zwei bis drei Waffen bei euch habt, die jederzeit sichtbar sein werden. Jegliches weiteres Equipment sollt ihr allerdingskönnen. Darüber hinaus wird es offenbar möglich sein, Waffen direkt vom Boden aufzunehmen, etwa wenn ein Gegner sie fallen gelassen hat.Darüber hinaus zeigten sich in den Gameplay-Leaks, wie es bei Kotaku heißt, noch folgende Details:Ob am Ende tatsächlich all diese Features ihren Weg in dasfinden, wird erst die Zeit zeigen. Klar dürfte nur sein, dass das neue GTA auf dem Weg zum Release gewiss noch den einen oder anderen Rekord brechen wird –