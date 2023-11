Grand Theft Auto 6: Von Release, Szenario und Protagonisten - Gerüchte und Leaks in der Übersicht

GTA 6 Release: Wann könnte das Spiel erscheinen?





A 2024 release will probably be given and then inevitably delayed until 2025.



Current-gen console market by 2024 will be sufficient enough to make GTA 6 the hit it needs to be, but I think they wont mind giving the market another year and ensuring the same is the best it can be



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023

Setting: Wann und wo könnte GTA 6 spielen?

Protagonisten: Wen wird man in GTA 6 voraussichtlich spielen?





The GTA Forums community has likely found the identity of both actors portraying GTA 6's protagonists.



Bryan Zampella portrays Jason

Alexandra C. Echavarri portrays Lucia pic.twitter.com/VjRkxQpTyU



— Michael (@LegacyKillaHD) September 22, 2022

Grafik: Wie schick wird GTA 6 wohl werden?

Gameplay: Welche Neuerungen soll es mit GTA 6 geben?

Man kann sich neuerdings auf den Boden werfen, um über den Boden zu robben.

Die Polizei agiert offenbar taktischer und merkt sich, in welches Fahrzeug ihr einsteigt, wodurch das Abschütteln möglicherweise schwieriger sein wird.

Aufgrund des Florida-Szenarios gibt es im Umland einige Sümpfe, in denen ihr vorsichtig sein solltet, denn die Tierwelt rund um Alligatoren und Bären wird vermutlich nicht zimperlich sein.

Luftboote, Scuba Diving und Angeln waren sichtbar.

Spannend: In den Debug-Optionen war auch eine Option für das Reiten von Tieren. Gut möglich, dass man für GTA 6 diese Funktion aus Red Dead Redemption 2 übernimmt.

Rückkehr von Rollenspiel-Attributen: Essen, Trinken, Müdigkeit usw. waren im Leak bereits sichtbar. Ob es so umfangreich wird, wie einst in San Andreas, bleibt jedoch abzuwarten.

Einbefindet sich in der Entwicklung: So viel ist schon seit längerem bekannt, aber mehr auch nicht.hält sich mit Details und echten Informationen zu einem, wie es wahrscheinlich heißen wird, sehr zurück.Damit ist aber bald Schluss, denn mittlerweile wissen wir:. Das hat Sam Houser, einer der Gründer des britischen Entwicklerstudios, unlängst bestätigt. Aber auch ohne den offiziellen Rahmen gibt es bereits ein paar Details rund umund mehr, die aufgrund vonoder in der Regel glaubwürdigenans Licht gebracht worden sind. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass sie bislang nicht von der Rockstar-Seite aus bestätigt sind, weshalb eine gesunde Portion Skepsis immer mit an Bord sein sollte.Einen wirklichen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht für GTA 6. Schließlich ist das Spiel ja offiziell noch gar nicht enthüllt. Es gibt aber ein paar gute Hinweise, dasswird.Diese Mutmaßungen beruhen einerseits auf Berichten von Jason Schreier , Journalist bei Bloomberg, und Tom Henderson , die beide in der Regel verlässliche Quellen sind. Darüber hinaus, dass man für das Geschäftsjahr 2025 einenerwartet. Genauer gesagt sprach man sogar von Rekordwerten, für die in der Vergangenheit häufig die Spiele aus dem Hause Rockstar Games verantwortlich waren.Sollte sich Take-Two dabei tatsächlich auf einen GTA-Release bezogen haben, dann würde sich der geplante Releasetermin ein Stück weit eingrenzen lassen. Denn das Geschäftsjahr 2025 von Take-Two läuft vom– in dem Fall erscheint es durchaus realistisch, dass uns GTA 6 irgendwann Ende 2024 oder eben zu Beginn des Jahres 2025 erwarten könnte.Bleibt die Frage bezüglich der: Recht wahrscheinlich ist, dass GTA 6 fürunderscheint. Darüber hinaus dürfte auch einemehr als nur realistisch sein, wobei Rockstar Games in der Vergangenheit erst einige Zeit später entsprechende Portierungen veröffentlicht hat. Die Nintendo Switch als auch PS4 und Xbox One werden hingegen wohl außen vor bleiben.Beim Setting gibt es derweil kein so großes Fragezeichen mehr: Mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit wird GTA 6 erneut in einerspielen, besser bekannt als. Dies, der im September 2022 zahlreiche unfertige Details und Videos aus dem Rockstar-Spiel veröffentlichte.Es handelt sich aber nicht um einen erneuten Ausflug in die 80-er Jahre, wie einst in, sondern um ein Gegenwartsszenario. Man würde also den gleichen Weg wie beigehen, welches bekanntlich in Los Santos spielte, dem einstigen Schauplatz vonBishat man in den Rockstar-Spielen immer nur einen klaren Protagonisten gehabt. Dann kam GTA 5 und mit ihm die wohl größte Neuerung, dass es gleich drei spielbare Helden gab, zwischen denen man außerhalb von Missionen beliebig hin- und herwechseln durfte. GTA 6 bleibt diesem Szenario dem Leak und einem Bericht von Jason Schreier zufolge treu, wird aber dennoch etwas anders ausfallen.Gemäß der inoffiziellen Informationen schlüpft man in die Rolle von, bei denen die Geschichte des berühmt-berüchtigten Verbrecherduos Bonnie und Clyde eine Inspiration gewesen sein soll. Angeblich wird Jason vomgesprochen, während Lucia die Stimme vonerhalten soll. Zumindest wurde diese Vermutung in Fan-Diskussionen öfters aufgestellt.Wie genau die Beziehung zwischen Jason und Lucia aussieht, ist derzeit noch ungeklärt. Von einem romantischen, aber angesichts des typischen Verbrecher-Szenarios eines GTA-Spiels nicht gerade einfachen Paar ist die Rede, ebenso wie, dass die beiden eigentlich Geschwister sein sollen und als Bruder und Schwester etliche Verbrechen begehen.Ob nun GTA 5 oderin der jüngeren Zeit: In Sachen Technik war Rockstar Games immer ganz vorne mit dabei, insbesondere wenn es um das Themageht. Dementsprechend hoch fallen die Erwartungen an GTA 6 aus, welches aktueller Voraussicht nach von Beginn für die aktuelle Sony- und Xbox-Generation erscheinen wird.Anhand des großen Leaks zu GTA 6 konnte sich diesbezüglich aber noch kein genaues Bild gemacht werden, denn die Videos und Screenshots stammten allesamt aus einer frühen Entwicklerversion. Als sicher gilt jedoch, dass Rockstar Games erneut auf die eigenentwickeltesetzt, die seit GTA 4 zum Einsatz kommt und regelmäßig erweitert und verbessert wird. Laut einem Bericht eines französischen Magazins– angeblich habe Rockstar Games sogar eine eigene Unterabteilung gegründet, die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzte.Darüber hinaus soll Rockstar Games an stark verbessertenarbeiten. Zu guter Letzt soll es auch deutlich sichtbarere Schäden an Fahrzeugen geben, wie physikalisch korrekte Dellen und ganze Deformierungen. Insgesamt, so verheißen es die Gerüchte, wird der optische Sprung von Red Dead Redemption 2 zu GTA 6 wirklich groß.Während Infos zurselbst auf Seiten von möglichen Insidern sehr rar gesät sind, gibt es beim Gameplay deutlich mehr vermeintliche Hinweise. Die stammen hauptsächlich aus dem bereits angesprochenen Leak, wodurch sie realistisch erscheinen, aber nicht zwingend in Stein gemeißelt sind. Immerhin kann sich im Laufe der Entwicklung so einiges ändern.Gemäß des Leaks werdet ihr in GTA 6bei euch am Körper haben, wie ihr es aus den Vorgängern gewohnt seid. Stattdessen soll sich Rockstar Games an Red Dead Redemption 2 orientieren, wodurch ihr nur noch zwei bis drei Waffen bei euch habt, die jederzeit sichtbar sein werden. Jegliches weiteres Equipment sollt ihr allerdingskönnen. Darüber hinaus wird es offenbar möglich sein, Waffen direkt vom Boden aufzunehmen, etwa wenn ein Gegner sie fallen gelassen hat.Darüber hinaus zeigten sich in den Gameplay-Leaks, wie es bei Kotaku heißt, noch folgende Details:Ob am Ende tatsächlich all diese Features ihren Weg in das fertige GTA 6 finden, wird erst die Zeit zeigen. Immerhin wissen wir ja mittlerweile, dass es, und eventuell zeigt sich dann schon das eine oder andere bekannte Element.