GTA 6: Referenzen zu echten Kriminalfällen, die viral gingen

GTA 6 verbaut im Trailer Anspielungen auf „lustige“ Kriminalfälle

Der erste Trailer zum heiß erwartetenist endlich da und erzielt nach wenigen Stunden bereits über 60 Millionen Klicks auf Youtube. Fans entdecken bei genauerem Hinsehen eine Referenz zum realen Leben, nämlich eine Frau, die in den amerikanischen Nachrichten auftauchte und viral ging.„Ist das die Hammer Lady?“, fragt ein Nutzer auf reddit und untermalt seinen Post mit zwei Bildern: Einmal ist besagtezu sehen, daneben eine Figur im GTA-Trailer. Obwohl sie nicht identisch aussehen, ist für viele Nutzer klar, dass sich Rockstar auf den Fall bezieht.Die Dame, im Internet alsbezeichnet, wurde durch ein Video berühmt, in dem sie mit einem Hammer in einer Wohngegend unterwegs ist. Die Besitzerin eines Wagens filmte die offenbar wütende Frau, die mit zwei Hämmern in der Hand an parkenden Autos entlanggeht und darauf. „Ich filme Sie gerade, wie Sie mein Auto zerstören“, ruft die Nachbarin hinter der Kamera. Unbeirrt macht die aggressiv wirkende Dame weiter und wirft anschließend Mülltonnen um. Das Video ist bereits drei Jahre alt und wurde damals bei abc-News ausgestrahlt, sorgte für Aufmerksamkeit und kommt nun in GTA 6 vor.Rockstar Games schreckt augenscheinlich nicht davor zurück, Andeutungen zu realen Geschehnissen in Grand Theft Auto zu verbauen. Auf reddit ist die „Hammer Lady“ zu sehen, wie sie mit herunterhängenden Armen dasteht, in der Hand je ein Hammer. Im Trailer sieht man eine Frau, etwa in ihrem Alter, die ebenfalls zwei Hämmer hält underwähnt wird. Allerdings trägt die reale Person andere Kleidung und auch die Frisuren unterscheiden sich. Inkönnt ihr euch selbst davon überzeugen.Für die Nutzer auf reddit ist klar: Das muss definitiv eine Anspielung auf die berühmte Lady sein, die ihre Nachbarschaft zerstören wollte. Fans finden zudem weitere Referenzen zu kriminellen Personen, über die sich in Videos lustig gemacht wird. So deutet der Trailer auch einen selbsternanntenan, der mit stark tätowiertem Gesicht und bunten Haaren auftritt , sich selbst als Model bezeichnet und einer Richterin zu verstehen gibt, dass er keine Lust auf die Verhandlung hat. Ihn seht ihr beiBetroffene selbst haben sich nicht zu ihrem Auftritt in GTA 6 gemeldet und es ist unklar, ob sie überhaupt davon wissen. Die Fans feiern Rockstar Games währenddessen dafür, dass sie vor nichts zurückschrecken und echte, viral gegangene Personen in ihr Spiel einbauen, obwohl sie ihnen damit womöglich Schaden zufügen. Zwischen all den Neuigkeiten zum neuen GTA-Teil enthüllt auch Naughty Dog einen neuen Trailer, der den