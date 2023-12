GTA 6: Release für PS5 und Xbox Series X | S bestätigt, aber der PC fehlt

GTA 6: Erst Konsolen, dann PC - das hat Tradition

Es ist das Thema dieser Stunde: Nach jahrelangen Gerüchten und Leaks ist. Ein erster Trailer macht bereits Lust auf mehr, allerdings lässt er auch eine entscheidende Frage offen:Im Video selbst nennt Rockstar Games keine Plattformen, sondern lässt stattdessen das Spiel für sich selbst sprechen. Erst Publisher Take-Two wird in einer Pressemitteilung konkrekter und kündigt GTA 6 für die Konsolen an. Von einer möglichen PC-Versionallerdings jede Spur – wieder einmal.Geht es nach Publisher Take-Two und Rockstar Games, dann wird GTA 6für dieundveröffentlicht. Einen genauen Termin nennen die beiden Unternehmen in ihrer Mitteilung nicht. Ebenso wenig taucht der PC in der Ankündigung auf, er wird schlichtweg mit keinem einzigen Wort erwähnt.Eine große Überraschung ist das aber nicht, denn diefür Rockstar Games. Erst werden die jeweils aktuellen Konsolen bedient und danach der Computer.erschien beispielsweise bereits im September 2013 für die PlayStation 3 und Xbox 360, während PC-Spieler bis zum April 2015 warten mussten. Ganz ähnlich war es auch beider Fall: Konsolenveröffentlichung im Oktober 2018, PC-Version im November 2019.Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass dieser Weg erneut bei GTA 6 eingeschlagen wird. Sollte Rockstar Games seine Arbeitsweise beibehalten, dann würde das kommende GTA-Spiel voraussichtlich erstauf dem PC und vermutlich via Steam erscheinen. Offiziell haben sich die Entwickler aber bisher nicht zu dieser Thematik geäußert.Um euch die Zeit zu vertreiben, könnt ihr bis dahin ja noch. Oder aber euch auf die Suche nach Details machen: Ein paar Fans haben bereits die eine oder andere