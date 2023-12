GTA 6: Rockstar schafft es ins Guiness Buch der Rekorde

GTA 6: Trailer bricht Rekorde, doch BTS bleibt oben





it's not even been 24 hours yet, but we can confirm that the GTA VI trailer is already the most viewed videogame reveal on YouTube in 24 hours...



— Guinness World Records (@GWR) December 5, 2023





Der Trailer zubricht bereits jetzt Rekorde.und erreichte nach wenigen Stunden absurd hohe Klickzahlen. Dadurch schafft es Rockstar Games sogar ins Guiness Buch.Derzeit kommt die Gaming-Community wegen des GTA-6-Hypes kaum zur Ruhe. In weniger als 24 Stunden nach seinem Debüt erlangt der Trailer 85 Millionen Aufrufe auf Youtube, was ihn zummacht.Bemerkenswert an der Errungenschaft ist, dass Rockstar nicht nur einen eigenen Rekord bricht, sondern auch einen neuen auf der gesamten Plattform aufstellt: Der Trailer ist dasZuvor hielt diese Stellung MrBeat mit 59,4 Millionen, eine Klickzahl, die GTA 6 bereits nach einem halben Tag locker erreichte. Doch bei den Musikvideos konnte die Ankündigung noch nicht mitmischen, denn hier steht BTS mit 108 Millionen Aufrufen innerhalb eines Tages auf Platz 1.GTA 6 soll im Jahrund spielt im berüchtigten Vice City, das Fans aus einem früheren GTA-Teil kennen. Natürlich mit einer deutlich besseren Grafik als früher - Nutzer auf Youtube zeigen sich in den Kommentaren begeistert. Über eine, da das Spiel zunächst nur für PS5 und Xbox Series S veröffentlicht wird.Obwohl es zuvor einengab, bei dem der vollständige Trailer plötzlich auf Twitter auftauchte, schlug der Hype komplett in die Gaming-Industrie ein und Fans scheinen derzeit von nichts anderem mehr zu reden. Für die Entwickler, die immerhin souverän auf den Leak reagierten, war es jedoch eine frustrierende Erfahrung. Sie wollten gemeinsam im Büro die Früchte ihrer harten Arbeit begutachten, mussten ihr Video dann aber. So vermieden sie, dass die unrechtmäßige Version, verpixelt und mit Wasserzeichen, durchs Internet kursierte. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte.Aktuell, nach knapp 36 Stunden, erreicht der Trailer von GTA 6Eine enorme Zahl, mit der sie alle anderen Spielankündigungen überholen, doch an die Klicks der beliebten koreanischen Band BTS kommen sie nicht heran. Wie auch in früheren GTA-Spielen befinden sich in dem Titel erneut einige, wie beispielsweise viral gegangene Kriminalfälle.