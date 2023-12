GTA 6: Song aus Trailer wird zum Streaming-Hit

GTA 6 Trailer sorgt für Tom-Petty-Boom auf Sportify





Tom loved contributing “Runnin’ Down A Dream” to Grand Theft Auto: San Andreas, so it is an honor to have “Love Is A Long Road” featured in Trailer 1 for Grand Theft Auto VI from @RockstarGames. #PettyForever https://t.co/PAFg83VInd



— Tom Petty (@tompetty) December 5, 2023

Dass der Premierentrailer zuder derzeit vielleicht meistdiskutierte Content der Videospielwelt ist, ist bereits rund drei Tage nach seinem Release ein alter Hut. Allerdings ist er offenbar nicht nur in aller Munde, sondern auch in aller Ohren.Wer sich (wie sicherlich manche Fans da draußen) den eineinhalbminütigen Trailer, kann das musikalische Intro schon auf der Luftgitarre mitjammen. Was dem dazugehörigen Song zu einem gewaltigen Aufschwung auf Spotify beschert.Typischer 80er-Synthie-Sound, "Lucia, do you know why you’re here?" – "Bad luck, I guess." Dann knackige Gitarren-Riffs. So beginnt akustisch der Trailer zu GTA 6. Und wer den Song und die Bilder zusammen genießt, könnte meinen, dass sie füreinander bestimmt sind. Dachten sich auch Millionen von Hörern, die demzu einem überraschenden Revival verhalfen.“ – so der Titel, der auch auf einen Sprüchekalender passen könnte – wurde 1989 von Tom Petty ("Free fallin‘", "Won’t back down") aufgenommen. Geschrieben hat ihn sein Co-Gitarrist Mike Campbell und wurde dabei von seinem Motorrad inspiriert. "Es fühlt sich an, wie wenn man beim Motorrad den Gang wechselt", sagte er später über diesen Song.Seit dem 6. Dezember wurde der Songbei Spotify gestreamt , was einem Anstieg von knapp 37 Prozent zur Vorwoche entspricht. Der offizielle Twitter-Kanal des 2017 verstorbenen Musikers schrieb: "Tom war begeistert davon, 'Runnin‘ down a dream' zum Soundtrack vonbeizusteuern, daher ist es eine Ehre, dass 'Love is a Long Road' im Trailer zu GTA 6 zu hören ist."und GTA 6 wird bekanntermaßen im In-Game-Pendant zum „Sunshine State“ namens Leonida spielen. Die Wahl des Songs für den Trailer, der Stand jetzt über 119 Millionen Mal innerhalb von weniger als drei Tagen aufgerufen wurde, war also alles andere als zufällig. Damit hat, wie ihr hier lesen könnt.