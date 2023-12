GTA 6: "Florida Joker" will zwei Millionen Dollar von Rockstar Games

GTA 6: Miami Joker fordert Geld

Rockstar Games benutzt für den Trailer zuteilweise Anspielungen auf Personen aus dem realen Leben. Neben einer, findet auch der berüchtigte „Florida Joker“ Erwähnung. Der hat sich daraufhin gemeldet und verlangt Geld.Im Trailer 6 ist ein Mann mit lila Haaren und zahlreichen Gesichtstattoos zu sehen, der in orangefarbener Gefängniskleidung abgebildet ist. Es handelt sich, da ist sich das Internet einig, um ein Abbild besagter Person, die nunüber die Darstellung ist.Lawrence Sullivan, der sich selbst als „Florida Joker“ oder „Miami Joker“ bezeichnet, fordert nunvon Rockstar. „Ihr müsst mir eine oder zwei Millionen geben“, sagt er in einem Video auf Tiktok. Darin vergleicht er sich selbst mit dem Ausschnitt des Trailers zu GTA 6.Sullivan wurde durch sein Polizeifoto bekannt, auf dem er mit auffällig bunten Haaren zu sehen ist und an einen bekannten DC-Bösewicht erinnert. Aufgrund dessen, dass er eine Waffe auf vorbeifahrende Autos gerichtet hatte, wurde er 2017 in Miami festgenommen und war seitdem. Derzeit ist Sullivan wieder auf freiem Fuß.Sein Abbild sei ohne Genehmigung verwendet worden. Da Rockstar laut Sullivan keine Erlaubnis zur Nutzung seines Abbilds hat, fordert der "Florida Joker" nun eine beträchtliche Entschädigung in Höhe von, wie er auf Tiktok sagt. Der Entwickler hat darauf bisher nicht reagiert.Der Trailer von GTA 6, in dem auf Sullivan angespielt wird, wurde bereits 137 Millionen Mal angesehen., mehr dazu findet ihr hier.