GTA 6: Florida Joker verlangt Millionen - jetzt schießt der Arthur Morgan-Sprecher zurück

GTA 6: Rockstar Games weiß genau, „womit sie durchkommen und womit nicht“

Der erste offizielle Trailer zuschlägt rund eine Woche nach seiner Veröffentlichung weiter Wellen. Und auf diesen surft derweil auch der selbsternannte Florida Joker, der aufgrund seiner Ähnlichkeit zu einem der gezeigten Charaktere nun einefordert., wie der Mann eigentlich heißt, beschuldigt den Entwickler über seinen TikTok-Auftritt, sein Konterfei unrechtmäßig verwendet zu haben. Doch anstelle von Zuspruch erntet er nunvon keinem Geringeren als, der Protagonist Arthur Morgan inseine Stimme leiht.Natürlich ließ sich Sullivan, der sich seinließ, um als Florida Joker seinem Vorbild des Batman-Bösewichts aus dem Filmvon 2016 nachzueifern, die Chance nicht nehmen, auf den Zug aufzuspringen und seine neugewonnenezu nutzen. „Lass uns reden“,, nachdem die karikierende Darstellung seiner selbst, neben anderen viralen Social Media-Figuren,aufgetaucht war.Nun legte er aber noch einmal nach: „Wir müssen reden oder ihr müsst mir ein oder zwei Millionen geben“, wie Sullivan zuletzt in einem aktuellen TikTok-Video erklärte. „Florida Joker wird das nicht zulassen, ihr habt mein Bildnis genommen, ihr habt mein Leben genommen“, verkündet er darin großspurig. In der Regel sollenin einem solchen Fall schützend greifen, allerdings gibt es auch einige nennenswerte Ausnahmen, beispielsweise, wenn es sich dabei um einehandelt.Roger Clark, der mit Rockstar Games bereits für RDR2 gemeinsame Sache machte, indem er als Synchronsprecher des legendären Arthur Morgan agierte, bremst den Florida Joker nun allerdings etwas in seinen Erwartungen: „[Rockstar Games ist] anwaltlich vertreten, Mann“, entgegnet er in einem eigenen TikTok-Clip ( via PC Gamer). Doch damit nicht genug der harten Worte: „Sie wissen genau, womit sie durchkommen und womit nicht. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich die Popularität, die sie dir gerade zugeworfen haben, zu deinem Vorteil nutzen. Profitiere irgendwie davon.“, heißt es weiter.Inzwischen entschied sich Clark dazu, das Video zu– womöglich, um die medienwirksamen Diskussionen rund um den Florida Joker nicht noch weiter anzuheizen und Öl ins Feuer zu gießen. Dieser ist nicht der einzige, den der Hype um den sechsten Teil der Grand Theft Auto-Reihe jüngst ins Rampenlicht rückte: Dank desund Co. gestreamt.