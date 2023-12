GTA 6: Ehemaliger Rockstar-Entwickler erklärt, warum die PC-Version länger auf sich warten lässt

GTA 6: Alles eine Sache der Prioritäten – Deshalb kommt die PC-Version später

Was lange währt, wird endlich gut

In der vergangenen Woche versetzte die Veröffentlichung des ersten offiziellen Trailers zuneuestem-Ableger die Welt in Aufruhr. Während der Titel für die PS5 und die Xbox-Konsolen erst 2025 erscheinen soll, müssensogar noch länger aufwarten.Zum Launch soll es eine entsprechende Version nämlich nicht geben,. Einemzufolge gibt es dafür aber auch gute Gründe, wie er nun selbst verrät.Mike York, der zwischen 2012 und 2017 bei Rockstar tätig war und seinerzeit an Projekten wieoder auchmitwirken durfte, erklärte jüngst, es handele sich beim verzögerten PC-Release von GTA 6 ganz einfach gesagt nur um eine„Sie wollen dem Vorrang geben, was sich verkauft“, sagte York in einem von ihm selbst auf seinem YouTube-Kanal geteilten Video, in welchem er die Thematik aufgreift. „Die meiste Zeit, vor allem in der Vergangenheit, war dieder große Renner. Die PlayStation war die Konsole, die man haben musste. Es wurden mehr Exemplare verkauft als von jeder anderen Konsole, denn jeder spielt PlayStation“, so der Ex-Entwickler weiter.Laut ihm ist die Ausführung für Sonys Spielekonsole also die wichtigste und als er bei Rockstar an GTA 5 arbeitete, verbrachte er die meiste Zeit damit, sicherzustellen, dass dieso gut wie möglich war, während er gleichzeitig an derwerkelte. „Die PC-Version ist sozusagen die Version, die im Hintergrund läuft und auf die die beiden Versionen aufbauen“, erklärt York darüber hinaus. „Es gibt immer eine PC-Version des Spiels, die ist aber noch nicht ausgereift und dient nur dazu, die anderen Spiele zu füttern und zum Laufen zu bringen.“.Sobald die PlayStation-Version also ausgereift genug ist, um der Öffentlichkeit präsentiert zu werden, wenden sich die Entwickler bei Rockstar Games der PC-Version zu, was dem Team noch einmal die Möglichkeit gibt,– ein Vorteil, den die Konsolen-Versionen von GTA nicht genießen. Man müsse dabei allerdings auch berücksichtigen, dass die Entwickler viele verschiedene Ausführungen von Computern und ihren Komponenten im Auge behalten müssen, was die Testphase für die PC-Version noch einmal zusätzlich in die Länge zieht.„Die PlayStation und die Xbox haben nur eine Grafikkarte und es ist die gleiche, es ist die gleiche Architektur im Inneren der Box wie jede einzelne PlayStation, die an Millionen von Menschen ausgeliefert wurde“, fasst York zusammen. „Was den PC angeht, so hat jeder Mensch einen anderen PC. Sie führen es anders aus, sie haben“.Am Ende entscheidet man dann, wie bereits zuvor angesprochen, nach Priorität: Die Entwickler haben oftmals nicht, um mehrere Versionen desselben Spiels gleichzeitig zu entwickeln und zu testen. Deshalb kommt die PC-Version großer Spiele oft zuletzt, obwohl der PC in den letzten Jahren eine immer beliebtere Plattform zum Zocken geworden ist.„Wir haben nicht das Geld, nicht die Ressourcen und nicht die Arbeitskraft“, so York. „Also setzen wir Prioritäten, was für das Geld des Unternehmens am besten ist, richtig? Was wird sich am besten verkaufen? Nun, höchstwahrscheinlich ist es die PlayStation. Also sollten wir unsere ganze Energie in die PlayStation stecken, dann in die Xbox und dann in den PC.“ Auf die PC-Version von GTA 5 mussten Fanswarten, während es Red Dead Redemption 2 immerhin etwas zügiger, rund ein Jahr nach seinem Start, von den Konsolen auf den Computer schaffte. Ob es auch beim neuen Grand Theft Auto 6 so läuft, bleibt abzuwarten. Was wir hingegennoch einmal zusammen.