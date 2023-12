GTA 6: Falscher Rockstar-Account erlangt Berühmtheit auf Threads

GTA 6: Rockstar-Fake bekommt 10k Follower

KI-Bilder anstatt echter News

Ein Account, der wahrscheinlich nicht vonselbst stammt, versprach auf einer neuen Social-Media-Plattform Neuigkeiten zu. Im Gegenzug wurden vorher 10.000 Follower verlangt.Auf, einer textfokussierten Plattform wie Twitter/X, teilte das Profil einen Beitrag mit dem Versprechen und erhielt bereits nach kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit. Doch als die angekündigten Inhalte im übernächsten Post dann mit KI erstellte GTA-Bilder waren, schauten die Fans genauer hin und realisierten: Es handelt sich vermutlich um einen Fake-Account.„Rockstar Games Deutschland“ steht obendrüber, das Logo ist als Profilbild zu sehen und die offizielle Seite der Firma als Link hinterlegt. Der @-Name auf Threads lautet @rockstargamesdachdahinter und, wer einmal auf der Plattform sucht, findet schnell den richtigen Account mit 2 Millionen Followern. Durch das Versprechen bezüglich GTA 6 ist die falsche Version jetzt das zweite Suchergebnis.„Machen wir einen Deal?“, fragte der Nutzer in einem gestern erstellten Thread, „Bei 10k Followern auf Threads gibt es ein Post zum Thema GTA 6“. Wer die Plattform kennt, der weiß, wie schnell sich ein einzelner Beitrag verbreiten kann – so erlangte das Fake-Profil über 4.000 Likes undnach kurzer Zeit. Der (offenbar wirklich offizielle) Account von Carrera schrieb darunter: „Ich werde euch 3k Follower kaufen, ich kenne da nichts“.Wenige Stunden später folgte dann der versprochene Beitrag., die auf den ersten Blick nach GTA aussehen, auf den zweiten Blick aber seltsam wirken: Bei näherem Hinsehen sind die Körperteile der abgebildeten Figuren oft nicht an der richtigen Stelle und am Himmel fliegt ... ein Schiff? „Kann doch nicht sein, dass ein Fake-Rockstar-Account 10k hat. Ich rege mich da jedes Mal drüber auf“, antwortet ein Nutzer auf den Post. „KI Bilder? Ich zweifle an allem“, schreibt ein anderer. Diehaben viele weitere Personen.Andere wiederum fragen sich, ob der Account vielleicht doch zu Rockstar Games gehört, immerhin stehtnormalerweise für Ableger einer Firma für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der fehlende blaue Haken und das Posten von KI-erstellten Bildern, um Follower zu bekommen, lassen aber darauf schließen, dass es kein offizielles Profil ist. Auf Twitter gibt es ebenfalls ein Konto, das sich „Rockstar Games DACH“ nennt – es hat 31 Follower.Mittlerweile hat das nachgeahmte Konto von Rockstar Games auf Threads sogar schon diegeknackt, während sich unter dem Post zu GTA 6 immer mehr wütende Fans tummeln, die sich echte Neuigkeiten zu dem heiß erwarteten Spiel gewünscht hatten. Zuletzt sorgte der Titel für Aufsehen, als– mehr dazu findet ihr hier.