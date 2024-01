GTA 6: Florida Joker droht damit, Hacker zu befreien

GTA 6: Team-up zwischen Florida Joker und Lapsus$-Hacker?

Rockstar Games muss sich warm anziehen, denn der Florida Joker hat (erneut) seine letzte Warnung ausgesprochen und will jetzt scheinbar Ernst machen. Wieder hat er seine Forderung nach Schadensersatz erhöht und droht den-Machern sogar mit weiteren Konsequenzen.In einem neuen Video gibt er dem Entwicklerstudio eine Frist bis 14. Januar, in der sie ihn kontaktieren und ihm „sein“ Geld geben sollen. Mittlerweile verlangt er– nach anfangs „ein oder zwei“ Millionen – und auch diesmal hat er in seinen Augen plausible Argumente dafür.„Seit einem Monat mache ich kostenlos Werbung für euch“, sagt Lawrence Sullivan, wie der als Florida Joker bekannte Mann mit bürgerlichem Namen heißt, und ist scheinbar der festen Überzeugung, dass ein Spiel wie Grand Theft Auto 6 darauf angewiesen ist. Damit auch wirklich kein Zweifel daran bleibt, dass er die Person sei, die im Anfang Dezember erschienenen Trailer persifliert wird, hat er sich nicht nur die Haare violett gefärbt – wie schon in seinem letzten Forderungsvideo zu sehen war – sondern, das an die US-Gefängniskleidung angelehnt ist.Anscheinend besitzt Sullivan jetzt auch sein eigenes Merch: Um den Hals trägt er ein Lätzchen mit den Worten „“ – dem Satz, mit dem er seine Videos stets einleitet. Die Forderung nach zehn Millionen wird außerdem damit begründet, dass er „nicht einmal mehr eine gottverdammte Pizza essen gehen kann“, ohne von Leuten nach einem Foto gefragt zu werden. Die finanzielle Entschädigung für diesen Psychoterror scheint ihm also angemessen.Sollte Rockstar Games dem nicht nachkommen, werde Sullivan sich professionelle Hilfe von ganz unerwarteter Seite holen. „und wir hacken euer System noch einmal“, so seine Drohung. Gemeint ist damit aller Wahrscheinlichkeit nach der 18-Jährige Arion Kurtaj aus den Reihen der Hacker-Gemeinschaft Lapsus$, der nach einemim Jahr 2022 und damit verbundenenEinegibt es auf die Forderungen von Sullivan nach wie vor nicht. Anscheinend ist man sich bei dem Studio sehr wohl bewusst, wie weit man gehen kann, wie auch. Für Außenstehende hingegen ist es im besten Fall unterhaltsam und wir können uns schonmal auf den 14. Januar freuen, wenn möglicherweise das nächste „We gotta talk“-Video kommt.