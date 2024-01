GTA 6: US-Rapper T-Pain bestätigt Mitarbeit am neuen Teil

GTA 6: US-Rapper T-Pain bestätigt Zusammenarbeit mit Rockstar – aber in welcher Rolle?

Nachdem der erste Trailer zuheißersehntemim vergangenen Monat präsentiert wurde, reißen die Neuigkeiten rund um den Open World-Giganten kaum ab. Gefühlt wissen wir bislang kaum etwas Handfestes, doch nun gilt dieals sicher.Immerhin beflügelte jener jüngste Spekulationen selbst, indem er sich kürzlich recht direkt äußerte, was seineam neuen Teil der Reihe anbelangt. Wie der Musiker seinen Weg letzten Endes ins Spiel finden wird, bleibt aber letzten Endes nur zu vermuten.In einem Stream verriet, welcher der Öffentlichkeit besser unter seinem Künstlernamen T-Pain bekannt sein dürfte, unter dem er alsundzahlreiche Chart-Platzierungen erringen konnte, dass er gemeinsam mit Rockstar Games an GTA 6 gearbeitet hat. Dies bestätigte er auf die Frage hin, warum er nicht mehr in der riesigen Roleplay-Community von GTA Online aktiv sei.So legten ihm die Entwickler von Rockstar nahe, sich aus dervon Grand Theft Auto zurückzuziehen, als er mit der Arbeit an GTA 6 begann. „Ich war früher bei NoPixel [ein RP-Server für GTA Online, Anm. d. Red.], dann fing ich an, an GTA 6 zu arbeiten und sie sagten mir, ich könne kein RP mehr machen“, erklärt der 39-jährige Musiker (via IGN ). „Sie hatten diese ganze Rede wie 'Was wäre, wenn jemand dein Album nimmt und mehr Leute das hören' und ich sage 'Okay, ich verstehe das irgendwie, aber ich hatte eine gute Zeit. Das ist schon in Ordnung.'“.Näher ging Najim leider nicht darauf ein, welchen Part er bei der Entwicklung von GTA 6 nun eigentlich übernimmt oder wie er seinen Weg in das Spiel findet. Naheliegend wäre nämlich nicht nur einedes sechsten Teils, sondern auch als, beispielsweise in der Rolle eines Radiomoderators, würde T-Pain sicher aufgehen.Denkbar wäre jedoch auch, dass er einen prominentenfeiern darf oder gar in die Haut eines neuen Protagonisten schlüpft, den wir öfter zu Gesicht (oder zu Ohren) bekommen. Licht ins Dunkel wird wohl vorerst nur diebringen, bis zumist es aber noch ein Weilchen hin – bis dahin haben wiran anderer Stelle zusammengefasst.