GTA 6: Florida Joker will seinem Alter Ego seine Stimme leihen

Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Episode aus dem Leben von Florida Joker. Seien Sie dabei, wenn es wieder heißt: „GTA, Take 2, we gotta talk!“ Lange haben wir gewartet, nachdem sich Lawrence Sullivan eigentlich schon nach seinem Geburtstag vor zwei Wochen wieder an die Macher vonwenden wollte.Jetzt ist es endlich wieder soweit und wir erfahren endlich, was sich der tätowierte Ex-Sträfling wieder ausgedacht hat, das er von den Personen fordern könnte, die unerlaubterweise sein Konterfeigenutzt haben. Mittlerweile will er nicht nur Geld.Was immer wieder auffällt: Sullivan adressiert in seinen Aufrufen stets GTA (als wäre das eine Firma oder Gruppierung von Personen) oder Publisher Take 2, nicht aber Rockstar Games; ganz so, als wäre ihm gar nicht bewusst, wer Grand Theft Auto 6 entwickelt. Allerdings scheint es so, als würde er– vielleicht weil ihm auffällt, dass von offizieller Seite niemand auf seine Drohung, er würde Klage einreichen, reagiert. Nachdem er jedenfalls im letzten Video noch konkret zehn Millionen Dollar gefordert hat, redet er jetzt nur noch von „ein paar Millionen“.Zusätzlich möchte er aber eine Sprechrolle in GTA 6 bekommen. „Lasst mich den Charakter sprechen“, schlägt er vor. „Gebt mir ein bisschen mehr Storyline im Spiel.“ Dass die im Trailer gezeigte und augenscheinlich auf ihm basierende Figur eventuell gar nicht als wichtiger Charakter im Spiel geplant sein könnte, sondern vielleicht nur ein paar Zehntelsekunden einer Cutscene, scheint in den Überlegungen keine Rolle zu spielen. Er fügt sogar an: „.“Dabei fährt Sullivan seine Geschütze merklich zurück. „Ich will euch nicht verklagen, aber ich werde es tun, wenn es sein muss“, versichert er. Er habe, jeder würde den Florida Joker lieben – im letzten Video zeigte er sich noch genervt davon, dass ihn überall Leute erkennen und ihn belästigen würden.Es bleibt also spannend rund um den Florida Joker und die nächste Episode wird sicherlich wieder unterhaltsam. Oder sind wir vielleicht einem Scam erlegen?, wie ein User auf TikTok meint? Oder steckt Oliver Pocher dahinter, wie ein anderer mutmaßt? Fragen über Fragen. Währenddessen hat es ein US-Rapper tatsächlich geschafft,