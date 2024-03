GTA 6: "Gab noch nie eine wichtigere Veröffentlichung"

Das Jahr 2024 ist bisher noch kein besonders gutes für die: Steigende Kosten und enttäuschende Verkaufszahlen führen zu zahlreichen Entlassungen oder gar Studioschließungen. 2025 könnte es aber wieder besser werden – dankRockstars kommendes Open-World-Spiel ist ein, dennoch ist der Druck auf Rockstar Games groß. Immerhin handelt es sich um den Nachfolger zuwelches sich bis heute über 200 Millionen Mal weltweit verkauft hat und mit seinem Online-Modus vermutlich noch viele weitere US-Dollar in die Kassen gespült hat. Auch für die Industrie insgesamt ist der für das nächste Jahr geplante Release wichtig, wenn es nach einem Analysten geht., bei der PS5 sieht das AAA-Geschäft wenig vielversprechend bisher aus und Microsoft befindet sich weiterhin im Umbruch: All das wirkt sich auf die Umsätze aus, wie Mat Piscatella, Analyst bei Circana, in einem Interview mit gamesindustry verrät. Zwischenwird gerechnet, je nachdem wie optimistisch man sei.Lediglich Überraschungshit wieoderkönnen derzeit von sich Reden machen, wobei sie auch noch einmal untermauern, wie unsicher die Branche in diesem Jahr ist.sind eher rar und ob Spiele wieoderdas Verkaufsniveau eineserreichen, bleibt schlichtweg abzuwarten. Dementsprechend steht das Jahr 2024 unter keinem so guten Stern, was zumindest die finanzielle Seite angeht.2025 könnte aber besser werden, was vor allem an GTA 6 liegen dürfte. Piscatella geht sogar soweit zu sagen, dass es derfür die gesamte Branche sei, da dieser vermutlich etliche neue Käufer anlockt. "Wir werden vor allem mit GTA 6 einen neuen Schub an Interesse bekommen. Es gab wahrscheinlich noch nie eine wichtigere Veröffentlichung in der Branche, also kein Druck", so der Analyst abschließend.Ob Rockstars kommendes Gangster-Epos tatsächlich eine solche Lawine auslöst, wird die Zeit zeigen. Noch gibt es ja, lediglich den. Aktuell befindet sich die Produktion aber in der heißen Phase,