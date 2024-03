GTA 6: Releasetermin angeblich schon festgelegt





The person who correctly predicted everything about the reveal trailer said that GTA 6 will release in Q1 of 2025, likely January/February.



Release dates are always volatile, but this plus Jason Schreier’s recent report has me convinced the game is releasing early next year. pic.twitter.com/ql5Oe5EyxQ



— Detective (@that1detectiv3) March 17, 2024





11 months today on Tuesday, 18th February 2025, Grand Theft Auto VI will launch globally. pic.twitter.com/C1B3Lontht



— Nuro (@Nuro_Citrix) March 18, 2024

Bisher keine Bestätigung

Es ist eine der brennendsten Fragen vieler Fans:Auf einen ganz genauen Termin wollte sich Rockstar Games bisher nicht festlegen, aber dieser könnte intern schon längst feststehen. Das geht zumindest aus aktuellenhervor.Bisher wissen wir: 2025 soll GTA 6 für dieunderscheinen. So viel hat derverraten, derhat. Möglicherweise muss man im kommenden Jahr aber gar nicht so lange warten, um erneut nachzu reisen.In der Vergangenheit hat bereits Bloomberg-Journalist Jason Schreier angedeutet, dass Publisher Take-Two und Rockstar Games mit einemplanen, auch wenn es noch nicht offiziell kommuniziert wurde. Zwei Leaker gehen sogar noch etwas weiter und wollen den Monat beziehungsweise sogar den genauen Tag in Erfahrung gebracht haben.Laut dem Reddit-Nutzer JarlofRivia, der bereits den Inhalt des Reveal-Trailers ziemlich genau vorhergesagt hat, wird GTA 6 imerscheinen, aber auf jeden Fall im ersten Quartal. Theoretisch wäre somit auch eine Veröffentlichung im März realistisch.Noch genauer wird es im Tweet von Nuro, der seinerzeit die Veröffentlichung des Trailers für Dezember vorab verraten hat. Gemäß seiner Aussage wird GTA 6 amweltweit veröffentlicht. Woher beide ihre Infos haben wollen? Das verraten sie natürlich nicht, weshalb ihr die Aussagen wie gehabt mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachten solltet.Immerhin sind die Termine bisher nicht von offizieller Seite bestätigt, auch, dass man für das nächste Geschäftsjahr einerwartet. Dennoch gibt es Anzeichen, dass der Release von GTA 6 trotzdem nicht unbedingt im Frühjahr erfolgen wird.Selbst wenn dies der Plan sein sollte, ist Rockstar Games fürbekannt. Bereitsundwurden nach ihrer Enthüllung noch mindestens einmal verschoben, ehe sie dann wirklich erschienen sind. Ob das bei GTA 6 auch der Fall sein wird, bleibt natürlich abzuwarten, aber auszuschließen ist es erfahrungsgemäß nicht.Wann auch immer das neue Grand Theft Auto erscheinen wird, für einen Analysten. Angesichts desum die Rockstar-Produktion dürfte das kaum für Verwunderung sorgen.