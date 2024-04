GTA 6: Troy Baker streitet ab, die Synchronstimme hinter Hauptcharakter Jason zu sein

Spätestens mit der Veröffentlichung des ersten offiziellen Trailers, denuns im vergangenen Dezember zum heißersehnten sechsten Teil vonpräsentierte, spekulieren die Fans darüber, wer den Protagonisten inihre Stimme leihen könnte.Bei ihren Beobachtungen und Analysen geht die Community besonders akribisch vor, sodass bereits recht präzise herausgefunden werden konnte, wer, von der wir bisher am meisten zu sehen (und hören) bekamen, spricht. Währenddessen istnach wie vor ein mächtiges Mysterium – und daran wird sich trotz der Hilfeso schnell auch nichts ändern.Vor allem auf einen Namen, der hinter Jasons Stimme stecken könnte, hatten sich vorfreudige Fans in den vergangenen Wochen immer wieder eingeschossen: Troy Baker, der sich bereits mit der einen oder anderenin der Videospielbranche schmücken darf, sei ihnen zufolge auch in GTA 6 mit von der Partie. Eben jener äußerte sich nun aber sogar selbst zu denIm Zuge eines kürzlich erschienenen Interviews stellte Baker klar, dass er – entgegen den vielen Erwartungen und Behauptungen –würde. In jenem spreche der männliche Protagonist des Spiels ohnehin nur ein, was es schwierig bis nahezu unmöglich mache, eine kristallklare Übereinstimmung zu erzielen. Trotzdem sprangen genügend Hobby-Detektive auf den Zug auf, sodass sich Baker nun zu einem solchen Statement gezwungen sehen haben dürfte.„Er sagt ein Wort! Er sagt 'Vertrauen'. Genau das ist eine Lektion in Sachen Wahrnehmung – die Leute denken und nehmen automatisch an. Ich möchte, dass dieser Mann, wer auch immer es ist, Anerkennung für seine Arbeit erhält, denn ich bin sicher, dass sie großartig sein wird“, stellt Baker klar., dass er das Wort „Vertrauen“ in einer vielaussprach, wodurch auch weitere Vergleiche mit Jasons Worten aus dem GTA 6-Trailer zumindest kompliziert werden dürften.Außerdem äußerte sich Troy Baker noch zu dem, der mit einer Rolle bei Rockstar Games verbunden sei. Dievon Spielen wir Grand Theft Auto sind so umfangreich, dass es teilweise Monate bis Jahre dauern kann, sie durchzuarbeiten. Die Verpflichtung, eine Hauptfigur in einem derartigen Spiel zu sprechen, sei auch deshalb etwas. Wer die die Ehre letzten Endes hat, wissen wir wenn es faustdick kommt allerdings ohnehin erst 2026,