GTA 6-Fan macht Miami beziehungsweise Vice City mit Trailer-Nachbildung unsicher

Wenn Rockstar keinen neuen Content zuherausrücken will, müssen die Fans wohl selber Hand anlegen. Und weil sich eben niemand einfach Material aus den Fingern ziehen kann, greifen sie dabei auf vorhandenes zurück.Im Prinzip beschränkt sich die Auswahl dabei auf den ersten: Nach dessen Vorlage bastelte ein Youtuber mit seiner Kamera eine eigene Version, bestehend aus Pendants der einzelnenAuf dem Youtube-Channel von Andrew Levitt findet sich eine ganze Stange an Videos, in denen er sich auf die Suche nach Orten begibt, welche wir sonst nur aus der virtuellen Welt kennen. Unter anderem berücksichtigt er dabei auch Videospiele: Beispielsweise hat er reale Gegenstücke zu Szenerien aus Red Dead Redemption 2 und Call of Duty: Warzone entdeckt. Die meiste Aufmerksamkeit brachten ihm allerdings seine Replikationen von Grand Theft Auto-Gameplay ein. Passend dazu kehrt er nach einer achtmonatigen Pause mit einerzurück.Die Umsetzung dieses Projekts führt ihn nach Miami: Dort will er dienutzen. Auch wenn eine 1:1 Abbildung des Gezeigten verständlicherweise nicht ganz gelingt, ist es doch beeindruckend, wie nah manche Clips dem Original kommen. Das zeigt auf jeden Fall nochmal deutlich, wie ähnlich Vice City seinem Vorbild in Florida wirklich ist.Der wahre Unterhaltungsfaktor von Andrews Hommage an den GTA 6 Trailer liegt definitiv im Schaffensprozess: Eingibt Einblicke in die wilden Unternehmungen, welche notwendig waren, um einige der benötigten Szenen in die Realität zu übertragen. So zum Beispiel der Versuch, auf der passenden Kreuzung Donuts im Auto zu drehen.Auch wenn diese Anekdoten den Schmerz dernicht lindern können, lenken sie zumindest für ein paar Minuten davon ab. Wer die Zeit allerdings lieber damit überbrückt, nochmal alle bekannten Infos durchzugehen und von der Veröffentlichung zu träumen, kann bei unserem Überblick zu GTA 6 vorbeischauen