Re:Legend: Monster-Aufzucht-Abenteuer startet heute in den Early Access auf PC - 4Players.de

Das Monster-Aufzucht-Abenteuer Re:Legend startet im Laufe des heutigen Tages in den Early Access auf PC ( Steam ; Preis: 19,99 Euro). Das Spiel von Magnus Games Studio und 505 Games ist eine Mischung aus Japan-Rollenspiel und Simulation, die das Sammeln von Ressourcen und Lebenssimulations-Mechaniken mit der Aufzucht von Monstern verbindet. Es kann sowohl im Einzelspieler als auch im kooperativen Multiplayer mit bis zu vier Personen gespielt werden. Die Spieler können ihr Dorf errichten und ausbauen - inkl. Landwirtschaft, Fischfang und Crafting. Außerdem wird man Kreaturen aufziehen und trainieren können. Alle Kreaturen (genannt Magnus) sind zähmbar und können u.a. im Kampf, in der Landwirtschaft, beim Fischen oder beim Reisen helfen."In der Welt von Ethia erwachen die Spieler als legendärer Held ohne Erinnerungen am Strand der Iansel Vokka. Sie müssen ihren Helden wiederbeleben und Wege finden, verlorene Erinnerungen zurückzugewinnen. Indem die Spieler lernen zu überleben - etwa durch die Bewirtschaftung des Landes, die Aufzucht und den Fang von Fischen, die Freundschaft mit den Bewohnern, die Erweiterung des Dorfes, die Herstellung von Waffen und die Ausbildung für den Kampf - erhöhen sie die Chancen, die Magnus zu zähmen und aufzuziehen - magische Kreaturen, die diese wundersame Welt bevölkern. Mit einem Magnus als Begleiter kann sich der Abenteurer oder die Abenteuerin über das Land wagen, sich bedrohlichen Herausforderungen stellen, noch mächtigere Magnus finden und schließlich verlorene Erinnerungen zurückgewinnen."Es wird geschätzt, dass die Early-Access-Phase zwischen neun und zwölf Monate dauern wird. Die Early-Access-Version umfasst die grundlegenden "Spielmechaniken", zwei Biome und Aktivitäten wie Angeln, Landwirtschaft, das Zähmen und Züchten von Kreaturen, Kämpfe und Crafting. Weitere Inhalte sollen folgen. Umsetzungen für PS4, Switch und Xbox One sind in Planung. Das Projekt wurde mit der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagne in der Geschichte Südostasiens via Kickstarter angeschoben. Mehrere bekannte Komponisten, darunter Shota Nakama (Komponist von Final Fantasy 15) arbeiten an Re:Legend.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer