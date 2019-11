Re:Legend: Early-Access-Update mit Wüstenregion und neuen Kreaturen steht an - 4Players.de

Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC) Screenshot - Re:Legend (PC)



Für Re:Legend , das kooperative Multiplayer-JRPG-Abenteuer im Early Access , wird am 20. Dezember 2019 ein großes Inhaltsupdate erscheinen. Das Update umfasst das Wüsten-Gebiet, die Weihnachtsinsel, einen legendären Magnus, eine weitere Magnus-Rasse und weitere Verbesserungen. Ab dem 6. Dezember soll ein offener Betatest auf Steam starten (Einstellungen -> Beta)."Die Spieler erhalten die 'Wüste', ein frisches und neues Biom mit einer Vielzahl an Magnus, die entdeckt und trainiert werden können, um dem kälteren Wetter der borealen Hemisphäre zu trotzen! Enthalten ist eine neue Insel im Weihnachtsmotiv, die ebenfalls von besonderen Kreaturen bevölkert ist. Dieses Update, welches erstmalig einen legendären Magnus enthält, wird auch eine Magnus-Rasse beinhalten, die in Zusammenarbeit mit den Top-Backern der Kickstarter-Kampagne entwickelt wurde, die das Spiel so erfolgreich gemacht hat. Dank des großen Fortschritts am Quest-System und an der Erweiterung der Quest-Reihe können die Spieler in ein immersiveres Abenteuer eintauchen und haben nun Zugang zu einem soliden Mehrspielererlebnis. Das neue Mehrspielersystem wird vor der Veröffentlichung dieses stattlichen Updates ausführlich getestet", schreibt der Publisher.Das Spiel von Magnus Games Studio und 505 Games ist eine Mischung aus Japan-Rollenspiel und Simulation, die das Sammeln von Ressourcen und Lebenssimulations-Mechaniken mit der Aufzucht von Monstern verbindet. Es kann sowohl im Einzelspieler als auch im kooperativen Multiplayer mit bis zu vier Personen gespielt werden. Die Spieler können ihr Dorf errichten und ausbauen - inkl. Landwirtschaft, Fischfang und Crafting. Außerdem wird man Kreaturen aufziehen und trainieren können. Alle Kreaturen (genannt Magnus) sind zähmbar und können u.a. im Kampf, in der Landwirtschaft, beim Fischen oder beim Reisen helfen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer