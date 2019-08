Tower of Time: Action-Rollenspiel wird für PS4, Switch und Xbox One umgesetzt - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Tower of Time wird im 1. Quartal 2020 (Januar bis März) auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel von Event Horizon (Entwickler) und Digerati (Indie-Publisher) wird alle Inhalte der PC-Fassung umfassen - inkl. schwerem Permadeath-Modus und leichterer/schnellerer RPGlite-Variante. Auch die Steuerung soll speziell auf Controller abgestimmt werden.Auszüge aus der Produktbeschreibung der PC-Version auf Steam , die im April 2018 veröffentlicht wurde: "Tower of Time ist ein (...) Abenteuer, das mehr als 50 Stunden Spielspaß, handgefertigte Level und eine packende, durch animierte Sequenzen erzählte Geschichte bietet. Tower of Time bringt das klassische RPG-Gameplay mit flexibler Charakterentwicklung, tausenden Beute- und Ausrüstungsgegenständen und einem komplexen und taktischen Echtzeit-Kampfsystem auf die nächste Stufe.Versinke in einer Welt, in der Technologie und Magie mit verheerenden Folgen aufeinandertreffen. Versammle eine Gruppe aus unterschiedlichen Champions und führe sie durch den Turm. Hunderte Bücher voller Hintergrundwissen und verstreute Informationen enthüllen langsam die Geschichte von Artara, während sich deine Gruppe aus Abenteurern ihrem Schicksal stellt.Mit dem Arrow-Time-Kampfsystem, das die Action verlangsamt oder ganz pausiert, hast du die ultimative strategische Kontrolle über jeden Kampf. Plane voraus und setze deine Gruppe dort ein, wo sie ultimative Wirkung erzielt. Nutze Arrow-Time, um auf neue Bedrohungen zu reagieren, vernichtende neue Zauber oder Angriffe einzusetzen und gegnerische Angriffe zu kontern. Kein Gefecht ist wie das andere."Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer