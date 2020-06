Tower of Time: Konsolentermine für das Action-Rollenspiel stehen

7 einzigartige Klassen, ein komplexes Skill-System, reichhaltige Ausrüstungs- und Ausrichtungssysteme, Crafting, Verzaubern und mehr

Dank einer Vielzahl an Zaubern kannst du das Schlachtfeld mit Steinmauern trennen, die Schwerkraft manipulieren, einen Feuerschwall entfesseln und vieles mehr

150 verschiedene Gegner und 50 Bosse mit eigenen Fähigkeiten und Taktiken

Handgefertigte Level, einzigartige Kampf-Challenges, diverse Modi und fünf Schwierigkeitsgrade

Gamepadfreundliche Steuerung für Konsolenspieler

Event Horizon, die Stage Clear Studios und Digerati werden das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Action-Rollenspiel Tower of Time am 24. Juni 2020 auch für PlayStation 4, am 25. Juni für Nintendo Switch und am 26. Juni für Xbox One veröffentlichen. Im eShop kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Führe die ultimative Heldentruppe in den Tower of Time, ein vertikales Schlachtfeld voller Mythen, Geheimnisse und Gefechte. Die Kombination aus klassischem Rollenspiel und anspruchsvollem taktischen Kampfspiel in Tower of Time verwandelt jedes Gefecht in ein magisches, spannendes Rätsel. Verlangsame die Zeit oder halte sie an, um dein Vorgehen genau zu planen: setze deine Krieger strategisch klug ein, beherrsche das Schlachtfeld mit zielgerichteten Zaubern, beantworte Angriffe mit verheerenden Manövern."Als Haupt-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4 Xbox One Switch