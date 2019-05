Guild Wars 2: Path of Fire: Lebendige Welt: Letzte Episode der vierten Staffel im Anflug - 4Players.de

"Ewiger Krieg", die letzte Episode von Staffel 4 der lebendigen Welt in Guild Wars 2, wird am 14. Mai 2019 erscheinen. Episode 6 umfasst u. a. die Himmelsschuppe (ein fliegendes Drachen-Reittier, das Mauern erklimmen und Gegner versengen kann), das Großschwert Exordium (das seine Form je nach den von Spielern verwendeten Angriffsfertigkeiten ändert), ein neues aufwertbares umfassendes Nebelscherben-Rüstungsset (zwei Ränge) und eine neue Karte, die Informationen über den Alt-Drachen Kralkatorrik und seine Existenz verspricht.Arena.Net: "Episode 5 endete mit dem schockierenden Tod eines Charakters, der dem Kommandeur und seinen Verbündeten ans Herz gewachsen war. Die Freunde sind am Ende ihrer Weisheit und die Zeit läuft ihnen davon. Doch solange sie leben, gibt es noch einen Funken Hoffnung. „Ewiger Krieg“ führt die Spieler auf eine waghalsige und unmöglich scheinende Jagd nach dem verwundeten und wütenden Alt-Drachen Kralkatorrik, dem Schurken, der im Mittelpunkt des herzzerreißenden Endes der letzten Episode stand."Spieler, die bereits im Besitz von Guild Wars 2: Path of Fire sind, erhalten kostenlos Zugang zu "Ewiger Krieg". Play-for-free-Spieler, die sich im Spiel einloggen, solange die Episode verfügbar ist, können auf die Episode zugreifen, sobald sie eine Aufwertung auf Path of Fire erworben haben.Letztes aktuelles Video: Living World Season 4 Episode 6 - Ewiger Krieg