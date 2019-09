Guild Wars 2: Path of Fire: "Die Eisbrut-Saga" ist das nächste Kapitel der Lebendigen Welt - 4Players.de

"Die Eisbrut-Saga" ist als nächstes Kapitel der Lebendigen Welt (Episodenform) von Guild Wars 2: Path of Fire angekündigt worden. Durch die Prolog-Episode "Durch Blut gebunden" können GW2-Spieler ab dem 17. September einen ersten Eindruck von den neuen Orten, Konflikten und der Story gewinnen. Die erste Episode wird im Herbst folgen. Die komplette Eisbrut-Saga sowie die Prolog-Episode wird Spielern, die im Besitz von Guild Wars 2: Path of Fire sind, kostenlos zur Verfügung stehen. Außerdem erhalten alle Käufer von Path of Fire die Erweiterung Heart of Thorns gratis - auch rückwirkend. Spieler, die Heart of Thorns zu einem früheren Zeitpunkt erworben haben, erhalten ein Veteranen-Paket mit Ingame-Gegenständen."Die Eisbrut-Saga ist der Beginn eines neuen Abenteuers in der Geschichte von Guild Wars 2. Nach dem heldenhaften Sieg der Mitglieder der Drachenwacht über den Alt-Drachen Kralkatorrik feiern die Völker Tyrias zaghaft. Doch aus den Nördlichen Zittergipfeln dringen Gerüchte über uralte Kräfte, die aus ihrem Schlaf erwachen. Während die Söhne Svanirs, ein abtrünniger Norn-Kult, dessen Mitglieder sich von der Anbetung der Geister der Wildnis abgewandt haben, sich dem Alt-Eisdrachen Jormag verschreiben, verbreiten sich allmählich Geschichten über die Stärke und Tugenden des Drachen zusammen mit seinem verderbenden Einfluss", schreibt NCSOFT."In Die Eisbrut-Saga werden zahlreiche neue Features eingeführt, darunter Angriffsmissionen. In diesen Missionen, in denen zehn Spieler gegen Bosse antreten, werden die Gruppenkoordinationsfertigkeiten aus Schlachtzügen mit dem großflächigen Konflikt eines Meta-Events aus Guild Wars 2 kombiniert. Neue Boss-Kreaturen bevölkern zudem die Umgebung des Grothmar-Tals und der Nördlichen Zittergipfel. Unter ihnen befindet sich der unheilvolle, kürzlich erwachte Drakkar, der seinen ersten Auftritt im ersten Teil von Guild Wars hatte. In der ersten und zweiten Episode werden neue Beherrschungen verfügbar sein, die die Geschichte und den Einfluss der Geister der Wildnis, der mystischen Tiergottheiten der Norn erkunden."Letztes aktuelles Video: Lebendige Welt Ankündigungstrailer von Die Eisbrut-Saga