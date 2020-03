Guild Wars 2: Path of Fire: Visionen der Vergangenheit: Stahl und Feuer stehen an

Mit Visionen der Vergangenheit: Stahl und Feuer wird am 17. März ein neues Kapitel der Lebendigen Welt für Guild Wars 2 erscheinen. Ein neuer Blickwinkel auf die Ereignisse, die sich bisher in "Die Eisbrut-Saga" zugetragen haben, wird versprochen. Für alle Spieler, die im Besitz von Guild Wars 2: Path of Fire sind, wird Visionen der Vergangenheit kostenlos sein. Der Ausgangspunkt wird das "Auge des Nordens" sein.Arena.net schreibt: "In Visionen der Vergangenheit: Stahl und Feuer treten die Spieler Ryland Stahlfängers Stahl-Trupp bei, erleben die Charr aus nächster Nähe und decken neue Geheimnisse auf, die tief in den Zittergipfeln eingeschlossen sind. Neben einer neuen Instanz für zehn Spieler, in der der Einsatztrupp einen Verschlinger-Panzer der Charr auf den Gipfel der Berge geleiten muss, erwartet die Spieler eine neue Geschichtsmission, in der sie weitere Einzelheiten über die Bemühungen der Charr zur Erweckung des Alt-Drachen Jormag erfahren. Zudem können die Spieler in Visionen der Vergangenheit: Stahl und Feuer einen Blick in das Spähbecken im rätselhaften Auge des Nordens werfen. Dabei blicken sie in die Vergangenheit und können zum ersten Mal seit 2013 wieder Missionen aus Staffel 1 der Lebendigen Welt spielen. Neue Belohnungen können verdient werden, darunter ein Hochentwickeltes Norn-Rüstungsset und ein Hochentwickelter Norn-Umhang sowie einzigartige neue Waffen-Skins der grimmigen Mitglieder des Stahl-Trupps. Das Auge des Nordens dient außerdem als Ausgangspunkt für den immer größer werdenden Katalog an Angriffsmissionen von Die Eisbrut-Saga und umfasst eine täglich wechselnde Angriffsmission, in der sich die Spieler weitere Belohnungen verdienen können."