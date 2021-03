Guild Wars 2: Path of Fire: Die Eisbrut-Saga - Drittes Kapitel des finalen Handlungsbogens veröffentlicht

Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC)

Am 9. März 2021 haben ArenaNet und NCSOFT mit "Gleichgewicht" das dritte Kapitel von Guild Wars 2: Die Eisbrut-Saga - Champions gestartet . Dazu heißt es vom Hersteller: "Jormag ist genauso tödlich und verderbt wie sein Zwilling Primordus. Es gibt keinen Frieden in diesem Gleichgewicht, nur ein schreckliches Zerren gegensätzlicher Elementarmagien, die jeweils Anspruch auf das instabile Territorium erheben, das zwischen ihnen liegt. Irgendetwas wird nachgeben und ihr könnt nur hoffen, dass es etwas ist, dessen Verlust ihr verkraften könnt."Inhaltlich werden neue Drachenhilfe-Missionen, eine Einzelspieler-Geschichtsmission, vier neue verbündete Fraktionen sowie neue Belohnungen versprochen. Ausführliche Patch-Notizen gibt es hier . Alle vier Kapitel von Episode 5 (Champions) sind für Besitzer von Guild Wars 2: Path of Fire ab 69,95€ bei kaufen ) kostenlos erhältlich. Das vierte und letzte Kapitel, "Urteil", soll Ende April erscheinen.Letztes aktuelles Video: Lebendige Welt Die EisbrutSaga Champions 3