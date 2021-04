Guild Wars 2: Path of Fire: Letztes Kapitel des finalen Handlungsbogens und Vorschau auf kommende Inhalte

Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC)

Am 27. April 2021 haben ArenaNet und NCSOFT mit "Urteil" das vierte und letzte Kapitel von Guild Wars 2: Die Eisbrut-Saga - Champions gestartet . Dazu heißt es vom Hersteller: "Der Verbündete Braham, der Norn der Prophezeiung, steht kurz davor, sich seiner Bestimmung zu stellen, als zwei von Tyrias größten und geheimnisvollsten Bedrohungen auftauchen und gegenseitig darum kämpfen, die Magie der Welt an sich zu reißen. Die Spieler finden sich zwischen diesen beiden Naturgewalten wieder und müssen den Konflikt mit allen Mitteln beenden. Dieses vierte und letzte Kapitel von Episode 5 von Die Eisbrut-Saga mit dem Titel Urteil bringt eine Vielzahl von Belohnungen mit sich, die an Drachen angelehnt sind. Außerdem erwarten die Spieler der Abschluss der Geschichte, die die letzten 18 Monate erzählt wurde, sowie ein gewaltiger Weltboss-Kampf für bis zu 80 Spieler.Durch das Spielen der Haupthandlung lässt sich die Drachentöter-Beherrschung maximieren, die Spielern Zugang zu seltenen Beuteabwürfen gewährt. Die Spieler können sich neue Drachen-Belohnungen verdienen: einen neuen Umhang, eine Drachenaugen-Infusion zur Kanalisierung ihres inneren Alt-Drachen, einen speziellen eisigen Großschwert-Skin sowie neue Minis mit Drachenthema. Darüber hinaus wird der Weltboss-Kampf des Kapitels in einer speziellen Version mit privaten Einsatztrupps für bis zu 50 Freunde und Gildenmitglieder sowie einer öffentlichen Version für bis zu 80 Spieler verfügbar sein. Die beiden Versionen des Kampfes finden alle zwei Stunden im Wechsel statt." Ausführliche Patch-Notizen gibt es hier . Alle vier Kapitel von Episode 5 (Champions) sind für Besitzer von Guild Wars 2: Path of Fire ab 69,95€ bei kaufen ) kostenlos erhältlich.Außerdem will man am 27. Juli neue Details zur nächsten großen Erweiterung Guild Wars 2: End of Dragons enthüllen. In einem Livestream soll es Informationen zu Setting und Story sowie zur Teilnahme an kommenden Beta-Events geben. Darüber hinaus hat man eine Roadmap der Inhalte veröffentlicht, die bis dahin erscheinen sollen: "Am 11. Mai erhält Guild Wars 2 ein Fertigkeiten- und Spielbalance-Update für die Klassen des Spiels und ihre Elite-Spezialisierungen. Dieses Update verändert die Meta und bringt neue Überlegungen für Charakter-Builds mit sich.Am 25. Mai sind die Spieler eingeladen, die acht Jahre an Story-Inhalten des Spiels nachzuholen, denn die bisher erschienenen Episoden der Lebendigen Welt sind dann für alle Spieler, die sich während des Aktionszeitraums einloggen, kostenlos. Die Episoden werden wöchentlich in chronologischer Reihenfolge präsentiert und Spieler, die einen neuen Metaerfolg für das Durchspielen der Inhalte abschließen, können einzigartige Belohnungen freischalten, darunter einen Gutschein für eine Guild Wars 2: End of Dragons Präkursor-Waffe - den ersten Schritt zur Herstellung einer legendären Waffe der dritten Generation, wenn die Erweiterung erscheint.Am 13. Juli hält ein geliebter Boss zum ersten Mal seit 2014 wieder Einzug im Spiel, wenn eine überarbeitete Version der Verdrehten Marionette aus Staffel 1 der Lebendigen Welt als zeitlich begrenztes Bonus-Event erscheint. Das neue Boss-Event, ein von Fans heißgeliebter Kampf, wird mit einigen kleinen Neuerungen versehen, um es an die aktuellen Designstandards von Guild Wars 2 anzupassen.Außerdem wird am 13. Juli die Legendäre Rüstkammer eingeführt, eine zentrale Aufbewahrungsmöglichkeit für die begehrten legendären Waffen in Guild Wars 2. Die Legendäre Rüstkammer ist eine neue und verbesserte Möglichkeit, legendäre Ausrüstung und Aufwertungen zu verwalten. Sobald ein legendärer Gegenstand der Rüstkammer hinzugefügt wird, ist er für jeden Charakter der Stufe 80 eines Accounts verfügbar.Eine Fülle an Erfahrungsboni für PvE- und PvP-Spieler, die eine ganze Woche lang andauern, ein Community-Event zum Fraktal-Ansturm und die Rückkehr des alljährlichen Drachen-Gepolters runden den aufregenden Sommer in Guild Wars 2 ab."Letztes aktuelles Video: Lebendige Welt Die EisbrutSaga Champions 4