HyperBrawl Tournament: Die Wettkampfsaison startet im Sommer auch auf PC und Konsolen

Arcade - Springt direkt in ein lokales Multiplayer oder Einzelspieler-Match für 1-4 Spieler, verdient Erfahrungspunkte und steigt auf.

Kampagne - Eine Herausforderung der Ehre gibt es in der Einzelspielerkampagne: Gewinnt die Galaxy Liga und den Cosmic Cup und werdet zum besten Team im ganzen Universum.

Blitz - Tretet online mit und gegen Spieler auf der ganzen Welt an, um den ultimativen Titel zu erkämpfen: HyperBrawl Champion! Je länger eure Siegesserie, desto besser sind die Belohnungen.

Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC) Screenshot - HyperBrawl Tournament (PC)

Die Milky Tea Studios wollen ihre bereits für iOS ( Apple Arcade ) erhältliche PvP-Action HyperBrawl Tournament im Sommer 2020 auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den laut Entwicklern für PC und Konsolen von Grund auf neu entwickelten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Schlagt, prügelt und punktet euch euren Weg zum Sieg in diesen erbarmungslosen, adrenalingeladenen 1-4 PVP-Schlachten. Meistert die HyperCurve, mit der ihr den Ball mitten im Flug beeinflussen könnt und erzielt legendäre Tore. Kanalisiert die HyperForce mit all ihrer zerstörerischen und spielentscheidenden Power.In dieser Kombination aus Sport und Brawler können die Helden verschiedene Fähigkeiten und Waffen wählen, die sie in die Arena mitnehmen, um die Kontrolle über den Ball zu erkämpfen und dann Tore zu erzielen. Das sind die einzigen Regeln, es lohnt sich also durchaus, auch mal unfair zu spielen. Man muss allerdings sehr viel mehr als nur kämpfen: Es gilt, die HyperCurve zu meistern und die HyperForce in kritischen Situationen zu nutzen, denn das kann das ganze Spiel zu euren Gunsten wenden.HyperBrawl Tournament bringt zwölf intergalaktische Helden mit, die in drei unterschiedliche Klassen unterteilt sind: Swift, Core und Tank. Jeder Held hat seine eigenen, einzigartigen Werte und bietet so eine sehr unterschiedliche Spielerfahrung. Die Spieler treten in zwölf Arenen verteilt in verschiedenen Universen und Zeiten gegeneinander an und jede ist voller dynamischer Hindernisse - von Portalen und Rampen zu beweglichen Böden - und so ist jedes Match unvorhersehbar.Unsere Helden können aus acht mythischen Waffen wählen, wie dem erderschütternden Slam Hammer, dem ultraschnellen Turbo Thruster oder dem überaus tödlichen und spielentscheidenden Grapple Gun. Während die Spieler die Feinheiten von HyperBrawl Tournament erforschen, können sie mit über 4.000 verschiedenen Helden- und Waffenkombinationen experimentieren und so ihren eigenen und einzigartigen Spielstil entwickeln. Dazu können die Helden individualisiert werden, mit freischaltbaren Waffendesigns und Effekten für Bälle und Tore."HyperBrawl Tournament soll sieben Spielmodi enthalten, darunter:"HyperBrawl Tournament wurde vollständig für das Spielen auf PC oder Konsole optimiert. Das heißt, dass wenn ihr mit Freunden vor dem TV sitzt und euch voll auf HyperBrawl einlasst, ist das einfach ein geniales Gefühl", so Studiogründer und -leiter Jonathan Holmes. "Wir denken, dass HyperBrawl Tournament ein wirklich einzigartiges Partyspiel ist und wir können es nicht erwarten, dass die Spieler es erleben können. Es ist auf jeden Fall das beste und das ambitionierteste Spiel von Milky Tea bisher und auf die Qualität sind wir unheimlich stolz."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PC PS4 Xbox One Switch