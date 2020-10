HyperBrawl Tournament: Die Wettkampfsaison ist auch auf PC und Konsolen eröffnet

Am 19. bzw. 20. Oktober 2020 haben die Milky Tea Studios ihre bereits für iOS ( Apple Arcade ) erschienene PvP-Action HyperBrawl Tournament ab 16,99€ bei kaufen ) auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro), im Microsoft Store hingegen nicht.Spielbeschreibung des Herstellers: "Schlagt, prügelt und punktet euch euren Weg zum Sieg in diesen erbarmungslosen, adrenalingeladenen 1-4 PVP-Schlachten. Meistert die HyperCurve, mit der ihr den Ball mitten im Flug beeinflussen könnt und erzielt legendäre Tore. Kanalisiert die HyperForce mit all ihrer zerstörerischen und spielentscheidenden Power. In dieser kompetitiven Kombination aus Sport und Brawler, können die Helden verschiedene Fähigkeiten und Waffen wählen, die sie in die Arena mitnehmen, um die Kontrolle über den Ball zu erkämpfen und dann Tore zu erzielen. Das sind die einzigen Regeln, es lohnt sich also durchaus, auch mal unfair zu spielen. Ein wichtiger Teil der Strategie von HyperBrawl Tournament dreht sich darum, die HyperCurve zu meistern, die es euch erlaubt, die Flugbahn jedes Wurfes in Echtzeit zu kontrollieren und die HyperForce, eure ultimative Offensivkraft, die genutzt wird, um eure Gegner aus der Arena zu fegen.In HyperBrawl Tournament wählt ihr aus einer von drei Heldenklassen. Es gibt die Swift-Klassen, die schnell und agil ist, allerdings wenig Durchhaltevermögen hat. Die bedrohliche Tank-Klasse, die Schaden einstecken und austeilen kann, allerdings langsamer ist und die Core-Klasse, die eine Balance zwischen den beiden anderen Klassen schafft. Ihr könnt massenhaft kosmetische Belohnungen und Auszeichnungen durch Herausforderungen verdienen. Das reicht von der Eroberung von Arenen im Kampagnenmodus über mehrere Schwierigkeitsstufen hinweg bis zu Gewinnserien in den Online-Multiplayer-Modi.HyperBrawl Tournament bietet eine nie dagewesene Tiefe, wenn ihr ein Team aus zwei Helden aus drei Klassen zusammenstellt und sie mit einzigartigen Waffen ausstattet und so einen komplett einzigartigen Spielstil kreiert. Mit 12 Helden zur Auswahl und acht kosmischen Waffen, gibt es über 4.000 einzigartige Wege, wie ihr eure Charaktere individualisieren könnt. Spielt gegen die KI in einer vollständigen Einzelspielerkampagne oder stellt euch bis zu drei anderen Spielern im Quickmatch-Arcade-Modus oder dem kompetitiven Blitz-Modus - inklusive globaler Bestenlisten.""Mit HyperBrawl Tournament wollten wir den ultimativen Sport-Prügler entwickeln", so Jonathan Holmes, Gründer und Studiodirektor von Milky Tea. "Wir wollten Arena-basiertes Gameplay wie in Super Smash Bros. mit dem Teamwork und der Heftigkeit unserer Lieblingssportarten verbinden. Das Ergebnis ist etwas komplett Einzigartiges, das einige Auszeichnungen wie den GDC Best in Play Honorable Mention Award und den EGX Crew Choice Award erhalten hat. Wir denken, dass die PC- und die Konsolenversionen die Tiefe, Flexibilität und taktile Reaktionsfreudigkeit hat, um sie zu einer permanenten Wahl bei der Auswahl von Multiplayer-Games zu machen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One Switch