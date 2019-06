Dragon Quest Builders 2: Demo auf PS4 und Switch zum Download - 4Players.de

Eine Demo-Version von Dragon Quest Builders 2 kann sowohl im PlayStation Store ( zum Store ) als auch im Nintendo eShop ( zum eShop ) runtergeladen werden. Die Test-Version lässt interessierte Spieler wahlweise als weiblicher oder männlicher Erbauer das Tutorial sowie die Insel "Eiland des Erwachens" ausprobieren. Die Demo gibt somit einen Einblick in die Story und die Charaktere bevor der Titel am 12. Juli 2019 auf beiden Plattformen erscheinen wird.Im Vergleich zum Vorgänger aus dem Jahr 2016 gibt es hier einige Neuerungen, darunter einen Online-Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler, die Möglichkeit zum Errichten größerer Gebäudestrukturen sowie Reisen per Land, Luft und Wasser, inklusive einer Schnellreisefunktion via einer Karte im Retro-Stil. Auch wird man Getreide anbauen und das Land bewässern dürfen. Selbst ganze Flussläufe, Wasserfälle oder Becken zum Schwimmen lassen sich erschaffen.Nintendo: "Dragon Quest Builders 2 kombiniert auf unterhaltsame Weise Rollenspielelemente mit denen kreativer Sandbox-Spiele. SpielerInnen sammeln Materialien, um Waffen, Häuser und sogar ganze Städte zu bauen. Bis zu vier BaumeisterInnen können über die lokale kabellose oder über die Online-Verbindung ihrer Konsole das Eiland des Erwachens gemeinsam erkunden. Wer den Vorgänger Dragon Quest Builders für Nintendo Switch besitzt, kann zudem das Outfit des legendären Erbauers und den Thron des Drachenlords herstellen."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer