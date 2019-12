Dragon Quest Builders 2: Download: Demo der PC-Version bei Steam - 4Players.de

Bei Steam ist die "XXL-Demo" von Dragon Quest Builders 2 veröffentlicht worden ( zum Download ). Die Vollversion des Bau-Abenteuers in der Dragon-Quest-Welt wird am 10. Dezember 2019 für PC erscheinen (Preis: 59,99 Euro).Publisher Square Enix schreibt : "Erstelle deinen eigenen Charakter und erlebe deine erste Begegnung mit den Kindern Hargons. Verbünde dich mit Malroth auf dem Eiland des Erwachens und segle nach Grünfeld, um den Bewohnern beim Wiederaufbau ihres Dorfes zu helfen! Halte dich beim Erkunden nicht zurück, junger Erbauer, denn dein Speicherstand kann in die Vollversion von Dragon Quest Builders 2 übertragen werden."