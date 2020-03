Artifact: Umfangreicher Neustart geplant; Entwickler waren vom Misserfolg überrascht

Valve Software scheint Artifact doch nicht abgeschrieben zu haben. Ein Lebenszeichen auf der offiziellen Website und eine Aussage von Gabe Newell (Chef von Valve Software) in der Edge 334 via GamesRadar und PC Gamer versprechen grundlegende Verbesserungen des digitalen Dota-2-Kartenspiels, das im November 2018 veröffentlicht wurde und schnell wieder in der Versenkung verschwand. Der als Reboot beschriebene Neustart des Spiels sogar "so umfangreich" ausfallen, dass das Spiel von den Entwicklern intern als "Artifact 2.0" bezeichnet wird.Gabe Newell: "Artifact war ein interessanter Misserfolg in seiner ersten Runde. Wir waren überrascht. Wir dachten, dass es ein wirklich starkes Produkt ist. (...) Wir haben ein Experiment durchgeführt, wir haben ein negatives Ergebnis erhalten und jetzt wollen wir sehen, ob wir daraus etwas gelernt haben, also versuchen wir es noch einmal. Und das ist es, was [das Artefakt-Team] getan hat und das ist es, was sie für eine anstehende Veröffentlichung vorbereitet haben. Auf Grundlage der Reaktionen: Was war mit dem Produkt nicht in Ordnung? Wie kam es dazu? Lasst uns diese Dinge beheben und es noch einmal versuchen."Auf der Website von Artifact ist nach einer fast einjährigen Sendepause außerdem folgende Botschaft mit dem Titel "Vorsicht! Bauarbeiten" zu lesen: "Zunächst möchten wir uns für all Ihre Twitter-Nachrichten, E-Mails und anderen Beiträge bedanken. Ihr aktives Interesse an Artifact war sehr ermutigend und wir danken Ihnen aufrichtig für sämtliches Feedback! Ihnen werden sicherlich bald einige Änderungen auffallen – wir beginnen demnächst mit Tests an unseren Systemen und der Infrastruktur. Dies sollte keinen Einfluss auf den Livezustand von Artifact haben, jedoch wollten wir Sie darüber informieren. Sie dürfen sich auf weitere Neuigkeiten nach der Veröffentlichung von Half-Life: Alyx freuen!"Letztes aktuelles Video: Trailer