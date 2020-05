Artifact: Betatest von Version 2.0 läuft bald an; Video-Überblick

Valve Software arbeitet weiter an der großen Überarbeitung von Artifact , dem gefloppten Kartenspiel im Dota-2-Universum ( wir berichteten ). Alle Spieler, die das Original auf ihrem Steam-Account besitzen oder besaßen (es muss aktuell nicht installiert sein), bekommen in der kommenden Woche eine Betatest-Einladung per E-Mail. Interessierte Spieler können sich dann anmelden ( Alternative ). Die Teilnehmer werden via Lotteriesystem ausgelost. Valve Software möchte aber Spieler, die das Originalspiel vor dem 30. März 2020 gekauft haben, Vorrang bei der Beta-Auswahl geben.Getestet werden sollen "Gameplay", Balance, Heldenidentität, Farbidentität, soziale Funktionen, Freischaltung von Karten, Spielranglisten, Aufnahmen, Zuschauen und die Kampagne. Turnier- und Wahlmodi, außer Heldenwahl, werden nicht verfügbar sein. Valve : "Das Tutorial ist deaktiviert, da wir nur Spieler des Originalspiels einladen. Die Kampagne sollte somit eine gute Erinnerungshilfe für all diejenigen sein, die lange nicht gespielt haben. Es wird Fehler und temporäre Grafiken geben, daher werden Daten im Anfangsstadium der Beta ggf. zurückgesetzt. Einige Spieler möchten vielleicht warten, bis das Spiel weiter entwickelt ist, bevor sie anfangen zu spielen. Es schadet jedoch nie, sich früh anzumelden."In Artifact (Beta) 2.0 soll der Einzelspielermodus deutlich ausgebaut werden. Karten bzw. Karten-Packungen sollen außerdem nicht mehr verkauft werden. Generell wollen die Entwickler das Spiel gestrafft und viele kleine Verbesserungen an der allgemeinen Qualität vorgenommen haben. Einen ersten Überblick über die Beta geben die Entwickler im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Beta 20