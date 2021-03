Artifact: Weiterentwicklung des fortan kostenlos erhältlichen Dota-2-Kartenspiels eingestellt

ernsthaft

Das Spiel ist für alle kostenlos spielbar.

Alle Spieler bekommen alle Karten kostenlos. Man kann keine Kartenpackungen mehr kaufen.

Die bestehenden Karten von zahlenden Spielern wurden in besondere Karten der Sammleredition aufgewertet, die weiterhin auf dem Communitymarkt gehandelt werden können. Die Integration des Marktplatzes im Spiel wurde entfernt.

Bezahlte Eventtickets wurden entfernt.

Kunden, die für das Spiel bezahlt haben, können weiterhin Kartenpackungen der Sammleredition erhalten. Spieler, die das Spiel kostenlos erhalten haben, hingegen nicht.

Spieler können Karten durch Spielen freischalten. Alle Karten können auf diese Weise erhalten werden; es wird keine Kaufmöglichkeiten für Karten oder Kartenpackungen in Artifact Foundry geben und die Karten von Artifact Foundry sind auch nicht mit dem Communitymarkt kompatibel.

Alle fertigen Artworks für Karten, die sich noch in Arbeit befanden, sind jetzt im Spiel.

Valve Software hat die Weiterentwicklung von Artifact aufgrund mangelnder Spielerzahlen gestoppt . Die seit eineinhalb Jahren laufende Neukonzeption (Artifact 2.0 Beta) des gefloppten Kartenspiels im Dota-2 -Universum wurde damit vorzeitig beendet. Der Titel kann aber auch weiterhin im Original (Artifact Classic) als auch in finaler Betaform (Artifact Forge) via Steam heruntergeladen und gespielt werden. Der Download beider Versionen ist fortan außerdem kostenlos.Valve erläutert: "Es ist jetzt etwa eineinhalb Jahre her, dass das aktuelle Artifact-Teammit der Arbeit an einer Neukonzeption begonnen hat. Während wir einigermaßen zufrieden sind, dass wir die meisten unserer spielerischen Ziele erreicht haben, ist es uns nicht gelungen, die Zahl der aktiven Spieler auf ein Niveau zu bringen, das eine weitere Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigt. Aus diesem Grund haben wir die schwere Entscheidung getroffen, die Entwicklung der Artifact 2.0 Beta einzustellen.Wir erkennen jedoch an, dass beide Versionen von Artifact immer noch Spieler haben und einen Wert für die Community darstellen. Aus diesem Grund öffnen wir beide Spiele, um sie für alle kostenlos zur Verfügung zu stellen. (...) Technisch gesehen bleibt Artifact Foundry ein unfertiges Produkt, aber das meiste, was fehlt, sind der Feinschliff und grafische Gestaltung - das Kern-Spielkonzept ist fertig. Beide Spiele bleiben spielbar, aber wir planen keine weiteren Gameplay-Updates."Zu den letzten Änderungen an Artifact Classic schreibt Valve:Zur finalen Veröffentlichung von Artifact Foundry heißt es:Weitere Details zu den Unterschieden beider Versionen gibt es hier Letztes aktuelles Video: Beta 20