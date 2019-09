A Knight's Quest: Lebenszeichen des klassischen Action-Adventures - 4Players.de

Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC)

Nach langer Sendepause haben sich Sky 9 Games und Curve Digital wieder zu Wort gemeldet und die Veröffentlichung von A Knight's Quest auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One für Herbst 2019 angekündigt. Das klassische Action-Adventure wird 24,99 Euro kosten. Vor über zwei Jahren hatten wir bereits eine Vorschau über das Spiel verfasst ( zur Vorschau )."Wagemutig, sorglos und nur ein kleines bisschen unterbelichtet. Rusty ist ein gutherziger, aber ungeschickter Abenteurer, der versehentlich eine Reihe von Ereignissen auslöst, die seine Welt zu zerstören drohen. Um das von ihm verursachte Unrecht wiedergutzumachen, muss er Rätsel lösen, herausfordernde Feinde bekämpfen, riesige Bosse besiegen und sich durch eine fantastische, offene Welt bewegen - in dieser aufwendigen Interpretation klassischer Action-Adventures. Unser Held beginnt sein Abenteuer mit einem zuverlässigen Schwert und einem einfachen Schild, entdeckt jedoch schnell 'Spirit Powers' für sich - spektakuläre Fähigkeiten, die ihm die Kraft geben, nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt um ihn herum zu verändern. Auf Knopfdruck kann er die Kräfte von Feuer, Eis und Zeit mit jeweils verheerender Wirkung nutzen, um damit Feinde im Kampf zu besiegen oder Herausforderungen in der Spielwelt zu lösen", erklären Sky 9 Games und Curve Digital.Das an The Legend of Zelda oder Oceanhorn erinnernde Action-Adventure soll ungefähr 30 Stunden lang sein und sich laut Entwickler nicht "künstlich aufgebläht" anfühlen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer