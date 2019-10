A Knight's Quest: Das ritterliche Abenteuer hat begonnen - 4Players.de

DAS VOLLE POTENTIAL VON RUSTY NUTZEN - Unser Held beginnt sein Abenteuer mit einem zuverlässigen Schwert und einem einfachen Schild, aber er kann schon bald "Spirit Powers" freischalten - spektakuläre Fähigkeiten, die es Rusty ermöglichen, auf Knopfdruck die Kräfte von Feuer, Eis und Zeit zu nutzen.

REGALIA ERKUNDEN - Rusty's Abenteuer führt ihn unter anderem in die Wüstenstadt Zameris, hoch über die eisbedeckten Peaky Peaks und in den Cursed Swamp. Auf dem Weg dorthin begegnet man einer bunten Schar von Charakteren.

SO VIELE GEGNER - Von General Windpipe bis zum Watcher und vielem mehr, die Gefahr ist nie weit entfernt,

GESCHICK IST WICHTIG - Der Kampf ist schnell und flüssig und kann mit Rusty's Repertoire an akrobatischen Bewegungen erfolgreich bestritten werden. Den Helden zu spielen, hat sich noch nie so belohnend angefühlt.

Sky9 Games, d3t und Curve Digital haben das ritterliche Action-Adventure A Knight's Quest am 10. Oktober 2019 für PC ( Epic Games Store ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlicht. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 24,99 Euro, wobei zum Teil ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf 19,99 Euro gewährt wird.Der Publisher schreibt: "Rusty ist ein gutherziger, aber ungeschickter Abenteurer, der versehentlich eine Kette von Ereignissen auslöst, die seine Welt zu zerstören drohen. A Knight's Quest lädt uns ein, Rusty auf seiner Mission zu spielen - die Elemente zu kontrollieren, gefährlichen Fallen auszuweichen und in der fantastischen, offenen Welt von Regalia herausfordernde Feinde zu bekämpfen."Folgende Hauptmerkmale werden vom Hersteller genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer