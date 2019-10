Moons of Madness: Neue Spielszenen und Systemvoraussetzungen bekannt - 4Players.de

Funcom und Rock Pocket Games haben einen neuen Trailer zum Horrorspiel Moons Of Madness veröffentlicht, der nicht nur neue Eindrücke aus dem Titel zeigt, sondern eine der Kreaturen vorstellt, mit denen man es zu tun bekommen wird. Als Inspiration nennen die Entwickler die Werke von H.P. Lovecraft, mit dem sich auch Jörg schon eingehend in einem Video-Beitrag beschäftigt hat.Darüber hinaus hat man die Systemvoraussetzungen der PC-Version bekannt gegeben, die am 22. Oktober zum Preis von 24,99 Euro veröffentlicht werden soll.Intel Core i5-760 oder vergleichbar / AMD Athlon X4 740 oder vergleichbarGeforece GTX 460 oder MX 150 (1024 MB) / Radeon R7 260X (2048 MB)4 GBca. 15 GBWindows 7, 8, 8.1., 10 x64Intel Core i7-2600K oder vergleichbar / AMD Ryzen 5 1500X oder vergleichbarGeForce GTX 1060 (6144 MB) / Radeon RX 580 (8192 MB)8 GBca. 15 GBWindows 7, 8, 8.1., 10 x64Die Konsolen-Umsetzungen für PS4 und Xbox One sollen am 21. Januar 2020 folgen.Zum Spiel heißt es in der Pressemitteilung:"In Moons of Madness schlüpft der Spieler in die Rolle von Shane Newehart, Chefingenieur einer Forschungseinrichtung auf dem Mars. Nach einem verstörenden Alptraum wird Shane mit der Realität konfrontiert, die noch schrecklicher ist als seine nächtliche Fantasie. Die Überlebenschancen hängen von seinen Problemlösungsfähigkeiten ab. Wichtig ist: Ruhe bewahren."Letztes aktuelles Video: Gameplay Teaser