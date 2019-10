Moons of Madness: Kosmischer Horror auf dem Mars für PC erschienen - 4Players.de

Das "kosmische Horrorspiel" Moons of Madness ist für PC veröffentlicht worden. Der Titel soll Lovecraft-Horror und die Erkundung des Mars miteinander verbinden. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Shane Newehart, Chefingenieur einer Forschungseinrichtung, Millionen von Kilometern entfernt von der Erde. Sein Job ist es, alle Systeme der Station am Leben zu erhalten. Nach einem beunruhigenden Albtraum beginnt er allmählich zu realisieren, dass ihm diese Aufgabe über den Kopf wächst ..."Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für den Release von Moons of Madness als zu Halloween", sagt Joel Bylos, Chief Creative Officer von Funcom. "Die dunkle Atmosphäre des Spiels, die gruseligen Geräusche und Kreaturen, denen man begegnet, sowie der Terror, der überlebt werden muss, machen Moons of Madness zu einem perfekten Titel für diese Jahreszeit.""Wir wollten einen Titel erschaffen, der den inneren Kampf, sowie Gefahren von außerhalb thematisiert - in bester Lovecraft-Manier", sagt Ivan Moen, CEO von Rock Pocket Games. "Mit dem Release von Moons of Madness freuen wir uns auf die Reaktionen, die der Titel auslösen wird."Das Spiel von Rock Pocket Games und Publisher Funcom ist im gleichen Universum wie The Secret World angesiedelt. Spieler, die mit dem Funcom-MMO vertraut sind, werden auf bekannte Charaktere und Thematiken stoßen. Die PC-Fassung kostet 24,99 Euro auf Steam . Die Konsolen-Umsetzungen sollen am 21. Januar 2020 veröffentlicht werden (Preis: 29,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer PC